Históricas del feminismo, en el Viaducto

Xalapa, Ver.- El Viaducto de Xalapa se ha convertido en símbolo de la lucha feminista y un lienzo de denuncias, asegura Oriana Ávila, integrante del colectivo de artistas Unidas, quienes se encuentran trabajando en jornadas diarias de 9:00 de noche a 4:00 de la mañana para realizar el mural “Históricas” en este emblemático sitio.

La artista reconoce que la pinta del mural, que se está realizando sobre algunas de las denuncias y reclamos que se plasmaron en la marcha del 8 de marzo pasado, ha generado molestia entre un sector de la población quienes las acusan de “embellecer” el espacio; sin embargo, advierte que estas denuncias le aportan fuerza al mensaje que ellas están plasmando.

Frente a estas molestias no descarta que en la siguiente marcha feminista su trabajo se mezcle con nuevas denuncias y reclamos e incluso reconoce que el equipo no está en contra de esto, ya que se trata de un espacio en el que caben todas las voces. “El mural durará lo que tenga que durar y si lo pintan tampoco va a pasar nada, yo creo que ese espacio lo estamos tomando entre todas y sí, seguramente terminará rayado, pero esperemos que el mensaje perdure”, dijo.

Foto: José Luis Hernández | Diario de Xalapa

Sobre el tema del mural que se está pintando sobre una cenefa de denuncias de agresores sexuales, acosadores y nombres de mujeres víctimas de violencia, Oriana Ávila señaló que se trata de un recorrido por el pasado, presente y futuro de las mujeres. “Nosotras partimos de tres preguntas para hacer el diseño: ¿de dónde venimos?, ¿quienes somos? y ¿hacia a dónde vamos? Entonces buscamos que eso se reflejara en los muros”, indicó.

Así, rostros de mujeres desconocidas conviven con los de mujeres políticas, escritoras, activistas. La artista reconoce que la intención del colectivo fue homenajear a esas mujeres “desconocidas” cuyos nombres y caras no se conocen porque no figuran en la historia y sus vidas no se enseñan en las escuelas pero que tuvieron una gran contribución en la lucha feminista. “Para nosotros era muy importante homenajear a estas mujeres que hicieron cosas importantes para que el día de hoy todas tengamos mejores condiciones de vida”.

Junto a los rostros también será colocado un árbol de la memoria en el que se van a recordar los nombres de las mujeres que han sido víctimas de desaparición y feminicidios.

En entrevista, la estudiante de la carrera de Fotografía de la Universidad Veracruzana (UV) aseguró que, aunque no recibirán un pago por el trabajo realizado, desde que comenzaron con el proyecto -que será inaugurado el 24 de abril- la solidaridad y generosidad de la población se ha desbordado.

Así, las siete jóvenes que pasan la noche entre pintura, proyectores y andamios han recibido café, comida, música y compañía. Y aunque el llamado de las artistas es a no acudir a este espacio para no interferir en el trabajo que realizan, noche a noche agradecen la generosidad. “No vamos a recibir un solo peso por el trabajo y por eso pensamos en no gastar así que nos pusimos en los últimos días muy las pilas para conseguir patrocinios. Además, hemos tenido mucho apoyo y estamos muy agradecidas porque la gente nos lleva café, comida y eso está bien para aguantar el trabajo”, cuenta la joven.

Foto: José Luis Hernández | Diario de Xalapa

Sobre Unidas, el colectivo que integran seis jóvenes de entre 18 a 24 años, Ávila cuenta que el proyecto nació de manera formal el 31 de octubre cuando llevaron a cabo una intervención en la plaza Lerdo de Xalapa en el marco del Día de Muertos. En ese primer proyecto, las tres jóvenes que conformaban el grupo de artistas realizaron un collage en una lona para recordar a las mujeres que habían sido asesinadas.