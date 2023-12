Gobernador asegura que homicidios dolosos se redujeron en Veracruz

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez aseveró que este 2023 hubo una reducción de mil homicidios dolosos en comparación con los periodos de los gobiernos anteriores.

A través de sus redes sociales hizo una publicación en la que critica a las administraciones pasadas, así como a los partidos políticos PRI y PAN.

La publicación está acompañada de una imagen que muestra el reporte del 12 al 18 de diciembre de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República.

Local ¿Buena alternativa? Afiliados del IMSS prefieren atención médica en consultorios particulares

En dicho reporte muestra que en los estados de Guanajuato y Chihuahua, gobernados por el PAN, se registraron 62 y 38 homicidios dolosos, respectivamente.

Mientras que en el estado de Jalisco, dirigido por Movimiento Ciudadano, la cifra de homicidios dolosos en mencionado periodo fue de 29.

¿Cuántos homicidios dolosos han ocurrido en Veracruz en 2023?

En Veracruz, según el reporte presentado por el mandatario estatal, el número de delitos de este tipo fue de 13. De éstos 1 se cometió el 12 de diciembre; y 2 en cada uno de los días siguientes del 13 al 18 de diciembre.

“Les doy el dato contundente: este año en Veracruz vamos a concluirlo con 1,000 homicidios menos de como lo dejaron cuando ellos gobernaban Veracruz, sí, mil homicidios menos al año. Y como de costumbre presento el reporte semanal de este delito que atendemos todos los días en la COESCONPAZ”, expuso García Jiménez.

Además, se refirió a la visita de la precandidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, quien el pasado fin de semana estuvo en algunos puntos de Veracruz.

“La candidata “X” del Sr. X, vino a Veracruz a decir, en resumen, que quieren que regresen los que se llenaron los bolsillos de dinero del presupuesto (los que se robaron el dinero de la gente, pues). Y obvio, no perdió oportunidad para lanzar algunas críticas al gobierno de la 4T. En sintonía, hace algunas semanas los voceros de la derecha que usan la radio y otros medios para la desinformación, denostaron a un servidor. No me ocuparé mucho de sus falsedades, solo decir que acá no hay impunidad y se hace justicia, vamos tras los responsables de los delitos. Y si hablan de ofrecer seguridad, mi humilde sugerencia es que empiecen por Guanajuato y a Chihuahua donde gobiernan. Allá, Loretito, Joaquincito y Cirito, callan y nada dicen de sus gobernadores”, manifestó.

Asimismo, indicó que la oposición tiene a los mismos candidatos de hace años, “P. D. Por cierto, no se miden, traen de propuesta a los mismos que defalcaron Veracruz, y al mismo que ya rechazó Veracruz dos veces en las elecciones, con la diferencia de que ahora a los “azules” lo traen de aplaudidores de aquello que supuestamente criticaban”, agregó.