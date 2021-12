Iba a ser médico... ahora será arzobispo de Xalapa

PAPANTLA Ver.- Gran revuelo causó entre la feligresía papanteca el regreso de Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong a nuestro país y al estado de Veracruz, donde tras 4 años de desempeñarse, primero como Obispo Coadjutor y después como Obispo Diocesano de la Diócesis de Papantla, partió al Vaticano para acudir al llamado del Papa Francisco para formar parte de la Curia, como Arzobispo Secretario de la Congregación del Clero para los Seminarios y dejó sembrada en esta región la semilla del amor y la amistad entre la feligresía.

Fue precisamente en octubre de 2013 cuando en una entrevista exclusiva ofrecida a Diario de Xalapa y con 25 años de sacerdocio -ahora suma 33- habló sobre su partida hacia su nueva sede eclesiástica y de forma emotiva sobre sus orígenes y sentir y hoy ocho años después volvería a tierras veracruzanas, ahora, como Obispo de la Arquidiócesis de Xalapa, para ocupar el lugar que dejara tras su deceso, Monseñor Hipólito Reyes Larios.

En aquel entonces, Patrón Wong recordó que a la edad de 18 años cuando estudiaba el primer año de medicina en la Universidad de Yucatán, "comencé a ver las semillas que Dios había sembrado en mí, yo me preparaba para ser médico, pero sucede que un gran amigo de toda la vida, pierde la vida en un año debido al cáncer, y me tocó ver como sacerdotes lograban lo que un médico no: despertar la sonrisa de la paz en los moribundos, en los enfermos”.

"Comencé a ver que mucho jóvenes, aún cuando eran buenos, no contaban con un guía espiritual para superar los momentos difíciles de la vida, ahí fue cuando muchas cosas comenzaron a revolotear en mi corazón, y comencé a ir a escondidas a misa, casi a escondidas, después de clases”.

Y fue en ésa etapa, cuando el joven Jorge Carlos Patrón Wong, tiene su primer llamado interior, “un gran sacerdote, me aconsejó, que la única manera de saber si Dios te llama, es probando un año en el seminario, -así como tú eres feliz hoy en la facultad de medicina, tienes una novia, tu estas probando, decidiste, has una pequeña decisión, entra un año al seminario y ahí trata de descubrir si eso que Dios ha colocado en tu corazón es una vocación posible sacerdotal o es una vocación neutral-, me dijo, y así lo hice”.

Tras haber tomado esa decisión, su vida cambió por completo, toda vez que, un año en el seminario, se hicieron posteriormente dos, después nueve, “y así fui recorriendo la vida del seminario, descubriendo las maravillas de Dios, que se reciben de una vocación sacerdotal, y es el 12 de enero de 1988, cuando el Señor Arzobispo, Don Manuel Castro Ruíz, me ordena como sacerdote”.

También contó que brincó de la cama cuando en la madrugada del 21 de septiembre de 2013 y se tuvo que pellizcar para saber si estaba despierto o dormido porque no creía fuera cierto cuando recibió la llamada telefónica tras su nombramiento como Arzobispo secretario de la Congregación del Clero para los Seminarios, un mexicano con cargo eclesiático hasta su reciente nombramiento como cabeza de la Arquidiócesis de Xalapa.

Y de su misión pastoral en ese momento reflexionó lo siguiente: “Dios me ha dado más amor del que puedo contener en mi corazón, incluso tengo que cuidarlo, pues es como un río que se desborda, cada día, lo único que puedo hacer, es dar ése amor, no es mi amor, es el amor de Dios, y le agradezco a él que me use como su humilde instrumento para que él, a través del espíritu santo, toque los corazones, las mentes, las vidas, de las personas, cada día Dios me muestra su amor, y lo que puedo hacer es corresponder amando a los demás, amando a mis hermanos”.

Sólo resta recordar, que fue el 24 de noviembre del 2013, en que Monseñor Patrón Wong, dejaría oficialmente la Diócesis de Papantla, con una emotiva ceremonia llevada a cabo ante los feligreses, celebrada en punto de las 14:10 horas en dicha sede, ubicada en Teziutlán, Puebla, donde al final, agradeció las muestras de cariño de los feligreses que abarrotaron la Catedral de Nuestra Señora del Carmen, en el corazón de esa ciudad, quienes con música de mariachi, entonaron la canción dedicada a su santidad Juan Pablo II, “Amigo”.

UN REGALO INMERECIDO: PATRÓN WONG

Jorge Carlos Patrón Wong fue nombrado como nuevo Arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa así lo dio a conocer Ramón Castro Castro, Secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

Tras la muerte de Hipólito Reyes Larios, el pasado 8 de agosto, el Papa Francisco designó ayer a Patrón Wong, quién se desempeñaba como Secretario para los seminarios de la Congregación para el Clero en Roma.

En un videomensaje la tarde ayer Patrón Wong catalogó como un "regalo inmerecido" y agradeció la confianza otorgada por el Papa Francisco para ser el guía y pastor de la Arquidiócesis de Xalapa.

Tras la muerte de su antecesor agradeció las oraciones de toda la comunidad católica porque culminaron en este nombramiento canónico.

"Nos unimos en alegría y oración con la Iglesia que peregrina en la Arquidiócesis de Xalapa y deseamos a Mons. Jorge Carlos, un fecundo desempeño en su nueva encomienda Episcopal que el Señor le ha confiado", señaló Castro Castro a través de un comunicado.

Con información de Karla Cancino | Diario de Xalapa

SE CONGRATULA IGLESIA XALAPEÑA

La Iglesia católica, los siervos y la feligresía de la arquidiócesis de Xalapa se complacen con el nombramiento de monseñor Jorge Carlos Patrón Wong para pastorear esta Diócesis.

En vista de que Monseñor Jorge Patrón Wong se venía desempeñando como secretario para los seminarios en la congregación para el clero en Roma, estará en Xalapa para finales de enero de 2022, mientras tanto la Diócesis seguirá siendo pastoreada por el arzobispo de Papantla José Trinidad Zapata.

En rueda de prensa, monseñor José Trinidad Zapata, el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, y Salvador Morales Casas, anuncian que el nombramiento llega en muy buen momento, pues este 8 de diciembre se celebra a la Inmaculada Concepción, patrona de Xalapa, lo que indica su especial intercesión para la misión encomendada a monseñor Patrón Wong.

Es significativo que la noticia se haya dado a conocer este día, en el que se clausura el año de san José, patrono de la iglesia universal, por lo que seguramente que éste junto con María santísima estarán custodiando la iglesia de Xalapa y el ministerio episcopal que el nuevo arzobispo realizará.

Se congratulan que el nombramiento hecho por el papá Francisco llegue en el tiempo de adviento, en que se espera con el corazón abierto la venida del señor y nos prepara para celebrar digna y cristianamente la Navidad, por lo que las fiestas de diciembre tendrán un nuevo sabor, el la gratitud y amor a Dios porque él ha escuchado a su pueblo que necesitaba un pastor que lo condujera por los caminos del evangelio.

Es importante que la noticia se dé a unas semanas de iniciar un año nuevo, lo que da la oportunidad de empezar una nueva vida y para la arquidiócesis viene un tiempo nuevo y para monseñor Patrón una con una nueva misión.

Monseñor José Trinidad agradece los meses que el Señor le ha permitido acompañar a la arquidiócesis de Xalapa como administrador apostólico hasta la toma de posesión de monseñor Patrón Wong.

Mientras monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, consejero de la Pontificia Comisión para América Latina, llega a Xalapa directo de Roma, la Arquidiócesis de Xalapa se prepara para la llegada del nuevo pastor, donde lo más importante será preparar la consulta de la fase diocesana sobre el sínodo sobre la sinodalidad que les ha pedido el papa Francisco en orden al sínodo de los obispos que se llevará a cabo en Roma en 2023.

AGRADECEN FELIGRESES

La feligresía local se congratula con el nombramiento de monseñor Jorge Carlos Patrón Wong como nuevo arzobispo de Xalapa, por lo que asistieron a orar por él. Es muy conocido y querido, asegura.

Las hermanas Hilda e Inés Ramírez Quiroz, misioneras del Sagrado Corazón de Jesús de Xalapa, aseguran estar muy felices, puesto que han tenido la dicha de conocerlo. “Nosotras lo conocemos bien porque fuimos con monseñor Sergio Obeso Rivera a la visita pastoral, entonces nos tocó tratarlo en Teziutlán. Es una persona buenísima, que hará mucho bien a la iglesia de Xalapa”

Verónica y la señora Gracia, quienes llegaban a la Catedral Metropolitana, manifestaron estar muy contentas por el nombramiento “ya lo conocíamos porque nosotras somos de Poza Rica y estamos muy contentas con la noticia, la verdad, venimos a dar gracias porque ya tenemos nuevo arzobispo”.

Por su parte María Oney López Domínguez, asegura que es una bendición de Dios, porque quien lo ha elegido fue él. “Es una elección, pero es a través de Dios. Monseñor Patrón Wong ha sido elegido porque Dios ha querido que pertenezca y que esté aquí su misión, entonces es muy importante”.

María de los Ángeles, comenta que aún no sabe quién es el nuevo arzobispo de Xalapa, aunque le parece muy bueno que la arquidiócesis Xalapa tenga nuevamente a su arzobispo.

“No hacía falta porque la diócesis estaba en manos de monseñor José Trinidad Zapata, sin embargo sí es necesario que se dé en estos días previos a la Navidad, señala.

Santa Ortiz Peña , integrante del Colegio Bíblico Apostólico, apunta que siempre han orado por el arzobispo Jorge Carlos Patrón Wong, por lo que cuando “supimos que él sería el nuevo arzobispo de Xalapa nos dio mucha alegría porque siempre hemos pedido por él en nuestras oraciones”.

Con información de Celia Gayosso | Diario de Xalapa