Altas montañas en llamas: más de 680 hectáreas son consumidas por incendios

Nogales, Ver. - Más de 680 hectáreas de vegetación han sido consumidas por incendios en la zona altas montañas sin que se tenga registro de pérdidas humanas, sin embargo, hay al menos seis viviendas afectadas por el fuego, cinco en la localidad de Palo Verde y una más Balastrera, ambas del municipio de Nogales.

De acuerdo a los datos de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, a cargo de Guadalupe Osorno Maldonado, hasta anoche permanecían en la entidad 8 incendios activos, mismos que presentaban distintos porcentajes de control y liquidación.

En conferencia de prensa en las instalaciones de Pemex Logística de Nogales, la funcionaria dio a conocer que son tres las divisiones que se encuentran brindado atención de incendios: la División Alfa atiende la zona de Maltrata - Nogales en donde se incluye el Aserradero, Palo Verde y Balastrera. En este punto se tiene reporte preliminar de superficie siniestrada de 400 hectáreas.

La división mencionada está a cargo de (Conafor) donde también participan SEDENA, Guardia Nacional, Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Protección Civil, Pemex así como las direcciones municipales de Nogales, Río Blanco, Ciudad Mendoza, Acultzingo y la Perla.

La segunda división es La Bravo que corresponde a Huiloapan - Ciudad Mendoza que está a cargo de la (Conanp) y se informa que se han perdido 220 hectáreas de bosque mixto.

Un tercer perímetro es el denominado Charlie, en el municipio de Soledad Atzompa, donde apenas se está estimando las pérdidas y hasta la mañana de ayer se tenía un estimado de 60 hectáreas afectadas en pastizales.

Cabe señalar que esta área es una de las zonas boscosas más importantes de las altas montañas, confían en que las condiciones meteorológicas mejoren y llueva en las próximas horas pues eso ayudaría a mitigar el fuego.

Para estas labores apenas se utiliza una aeronave, la cual resulta insuficiente para sofocar las llamas que han consumido hectáreas de bosque.

Confían en que las condiciones meteorológicas mejoren y llueva en las próximas horas pues eso ayudaría a mitigar el fuego / Foto: Cortesía / Jorge Tress

De manera preliminar, autoridades municipales siguen en la cuantificación de afectaciones lo mismo a cultivos, que a viviendas instaladas en varias comunidades que fueron arrasadas por el fuego. Empresarios, asociaciones e incluso hasta influencers han instalado centros de acopio y han llamado a acciones contundentes para acabar con las conflagraciones.

Habitantes se unen para ayudar

En el municipio de Nogales, al menos 70 brigadistas participan de manera coordinada en los puntos de trabajo como: la Placa, Barranca Tula, la Cumbre de Chicahuaxtla y cañón de la cañavera en la parte alta de la comunidad de Palo Verde, informó Gabriel Gómez Rosete, delegado de Socorro Alpino en Orizaba.

En la espera de más herramientas como picos, palas, azadones, tlalachos, rastrillos, machetes, guantes, googles, cubrebocas, para continuar con sus labores, siendo en mayoría de voluntarios son personas de la comunidad de Palo Verde los que se suman para combatir el fuego.

En cuanto a la petición de sueros fisiológicos, esto para la limpieza de las quemaduras, el declarante dijo no cuentan con una ambulancia, sin embargo, paramédicos voluntarios de Bomberos Metropolitanos y Socorro Alpino están en el lugar.

En Acultzingo, habitantes arman equipos para mitigar incendio en Cerro Xochio, el objetivo es defender los bosques y dar fin a estos incendios forestales que hoy devastan la región de las Altas Montañas | Cortesía / PC de Acultzingo

Por su parte, en Acultzingo, ciudadanos de diversas localidades del municipio se organizan para realizar brechas corta fuego, toda vez que se registró un incendio en la parte alta del Cerro el Xochio, así lo da a conocer la autoridad municipal.

Se dio a conocer que si existen familias en riesgo, principalmente las que habitan en:

La Cuesta

Sierra de Agua

Parte de Tecamalucan

Linda Vista

Ojo De Agua De Arriba

Ojo De Agua De Abajo

En el municipio de Nogales, al menos 70 brigadistas participan de manera coordinada en los puntos de trabajo / Foto: Cortesía / Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz

No hay personas lesionadas

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz negó que en el municipio de Huiloapan haya reporte de personas lesionadas en cuanto a quemaduras de pies.

En cuanto a las pérdidas de casas en Palo Verde, comunidad de Nogales, señala que si hubo viviendas que tuvieron daños en su estructura, sin que afectará su interior, no obstante, las viviendas presentan daños.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que van más de 600 hectáreas afectadas por los incendios registrados en el parque nacional Cañón de Río Blanco/ Foto: Cortesía / Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz

"Sabemos que es afectación al patrimonio de las familias y veremos de qué forma se puede apoyar, no tenemos reporte de personas lesionadas, desde antier, los hospitales de la ciudad están disponible para atención, no pongo en duda la veracidad de la información, pero nosotros no tememos ese reporte y si lo hay y nos avisan nos enfocamos en la atención", señaló Osorno Maldonado.

Los incendios forestales iniciaron la tarde del domingo en diversos municipios del estado | Gabriel Lagos / El Sol de Orizaba

Afirmó que fueron 5 viviendas las afectadas y las familias se fueron con sus familiares a municipios como Nogales centro y Orizaba por mencionar.

Aunque de manera oficial la dependencia contabilizó 5 viviendas afectadas, en la localidad de Balastrera, perteneciente a Nogales, una pequeña casa y una construcción en obra negra, resultaron dañadas.

En Nogales, el fuego consumió una casa en la comunidad de Balastrera | Guadalupe Castillo / El Sol de Orizaba

Incendio pudo ser provocado

En conferencia de prensa en Xalapa, el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez dijo que se tiene la sospecha de que alguien está tratando de provocar los incendios y que está comprobado que en la zona de las Altas Montañas fue por una quema agrícola.

"Fue muy irresponsable lo que sucedió, lo que provocaron en la zona de las Altas Montañas ya está comprobado fue una quema agrícola muy irresponsable y vamos a investigar si fue con alguna intención porque estamos observando que alguien está tratando de provocar esto".

Dijo que ya hubo un caso en otro estado donde alguien provocó un incendio, lo que podría estar ocurriendo en la entidad veracruzana.

El gobernador de Veracruz dijo que se tiene la sospecha de que alguien está tratando de provocar los incendios y que está comprobado que en la zona de las Altas Montañas fue por una quema agrícola / Foto: Ilustrativa Guadalupe Castillo / El Sol de Orizaba

De acuerdo al Código Penal para el Estado de Veracruz, quienes provoquen incendios de pastizales pueden hacerse acreedores a multas que van desde los 74 mil 700 y hasta los 124 mil 500 pesos e incluso de uno a seis años de cárcel.

De acuerdo al Artículo 259 del Código Penal para el Estado de Veracruz las sanciones se impondrán a quienes, sin contar con los permisos, licencias o autorizaciones correspondientes o sin aplicar las medidas de previsión o de seguridad adecuados.

Esto significa que las multas podrían ir desde los 74 mil 700 pesos, la mínima, y hasta 124 mil 500 pesos la máxima o incluso cárcel que va desde uno y hasta seis años.

De acuerdo al Código Penal para el Estado de Veracruz, quienes provoquen incendios de pastizales pueden hacerse acreedores a multas que van desde los 74 mil 700 y hasta los 124 mil 500 pesos e incluso de uno a seis años de cárcel / Foto: Cortesía / Guadalupe Orsorno

Finalmente, autoridades pidieron el apoyo de la ciudadanía para evitar más incendios. Pidieron que en esta temporada no realice ningún tipo de figúrate en áreas verdes ya pues podría salirse de control y generar un incendio de dimensiones inimaginables con afectaciones mayores a diversas regiones.

Señala que dentro de las medidas preventivas destacan podar áreas verdes, evitar tirar basura a lotes baldíos así como colillas de cigarro encendidas y botellas de vidrio que pudieran desarrollar el efecto lupa sobre el pasto y provocar algún tipo de fuego.