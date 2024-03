En el combate a los incendios necesitamos mucha fuerza moral: bomberos Altas Montañas

Orizaba, Ver.- A sus 70 años de vida, Roberto Juárez Chimal, sigue al frente de la central de Bomberos de Las Altas Montaña, y al pie del llamado de auxilio como lo demostró con su participación en el combate a los incendios forestales de Balastreras y Los Colorines.

“La gente está exhausta, no recuerdo haber vivido tantas suradas y tanto fuego, pero aquí estamos, al pie del cañón”, citó coloquialmente el jefe, quien también participó en el combate al fuego de la empresa International Paper, de Ixtaczoquitlán.

Puedes leer también: Deja incendio de empresa papelera a obreros desempleados [Video]

“Estamos sobre trabajados, tengo que reconocer que la emergencia nos ha superado, pese a que los equipos de Conafor, Conanp, Protección Civil y los elementos militares estamos bien preparados”, refirió el entrevistado, quien resaltó que debido a los incendios, han laborado a diario entre 14 y 16 horas, y aun así las personas dicen que no trabajan.

“La ciudadanía debe de comprender que estamos trabajando, hacemos lo que podemos, pero la emergencias nos rebasó”, refirió.

Local SSP y SEDENA mantienen vigilancia en zonas afectadas por incendios forestales

Bomberos no bajan la guardia, pero aseguran que la situación se salió de control

“Es un esfuerzo que estamos haciendo todas las corporaciones, la gente está muy activa, pero la situación está fuera de control”, subrayó Juárez Chimal, quien dijo que los siniestros en combate le dejan nuevas experiencias, como la de trabajar en base a estrategias para obtener mejores resultados.

Señaló: “Estamos recibiendo mucho apoyo de las instituciones de salud, nos checan glucosa, presión arterial , oxigenación y signos vitales en general”, mencionó y agradeció el trató para su equipo de trabajo, compuesto por 10 elementos más.

“Al primero que se siente mal por la sobrecarga de trabajo, lo mandamos a descansar inmediatamente, no podemos exponer a la gente, sobre todo por los remolinos que se forman con el viento y el fuego, y si no están descansados pueden sufrir algún accidente y no lo podemos permitir, debemos de protegerlos”, precisó el declarante.

A su paso en el combate a los incendios forestales, Juárez Chimal dice haber visto una vaca calcinada al haber quedado atrapada en el fuego.

Dijo que la fauna y vegetación se vio afectada, pero serán las autoridades competentes quienes den información al respecto.

Sobre el combate al incendio en el interior de la empresa International Paper, dijo que a un siguen trabajando para sofocarlo al 100 por ciento | Cortesía / Roberto Juárez Chimal

¿Qué ocurrió en la empresa International Paper?

Sobre el combate al incendio en el interior de la empresa International Paper, dijo que a un siguen trabajando para sofocarlo al 100 por ciento, y desmintió el anuncio que diversos grupos de redes sociales difundieron solicitando apoyo para ellos debido a que supuestamente tenían los pies lastimados.

“No se dejen llevar por rumores, estamos trabajando bien, solo a un muchacho dijo que la bota le rozó el tobillo, pero no pasó a más”, señaló al negar el mensaje difundido.

Pidió a quienes sean creyentes, hacer oración por los combatientes, para evitar sufrir algún contratiempo, pero sobre todo “necesitamos mucha fuerza moral”, terminó.