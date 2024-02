"De 3 mil a 5 mil", advierten inspectores de Ganadería por cuotas para dejarlos trabajar

Los 14 inspectores de Ganadería que fueron concentrados desde el pasado jueves en las oficinas centrales de la Sedarpa en esta ciudad exigen la intervención del Gobierno del Estado, pues según ellos les han solicitado cuotas para que los regresen a sus lugares de origen y los dejen trabajar.

Poco antes del mediodía, los trabajadores, afiliados al Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz (SEPEV), se manifestaron durante algunos minutos en la plaza Lerdo, en donde señalaron que los concentraron en la Sedarpa de forma injustificada, pues todos cuentan con certificaciones vigentes y antigüedades de 10 a más de 30 años que respaldan sus conocimientos y habilidades.

También sostuvieron que aparentemente la indicación de tenerlos en la Sedarpa fue del coordinador de Sanidad Animal, Luis Alberto Montes Huidobro, quien llegó de Puebla para tomar ese cargo apenas en enero pasado.

José Campos López, uno de los inspectores de Ganadería, dijo que su base se encontraba en Casitas, del municipio de Tecolutla, en donde tuvo que dejar a su esposa embarazada y a su hijo de 6 años para cumplir con la indicación.

"Ha llegado el momento en donde me dicen que me reporte con los jefes para pasar una cantidad de dinero y no nos manden más lejos y nos acerquen. Piden de 3 mil a 5 mil, según la amistad con ellos", citó.

Hugo Maldonado Fabián, también inspector de Ganadería, laboraba en Oluta y según él los concentraron en las oficinas de la Sedarpa, en donde les notificaron que ya no necesitaban de sus servicios.

"Nosotros estamos capacitados y certificados para ejercer, incluso nosotros pagamos para esa certificación, por lo que exigimos que nos regresen. Somos de base, tengo 18 años de servicio y nunca antes nos habían hecho algo así", manifestó.

Los trabajadores, afiliados al Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz (SEPEV), se manifestaron durante algunos minutos en la plaza Lerdo | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

A la fecha, ellos han tenido que pagar los gastos de traslado, hospedaje y alimentación. Todos los días tienen que checar en las oficinas de la Sedarpa de 9 a 15 horas y de 16 a 18 horas, manifestaron.

"Que nos regresen a nuestra área, aunque haya una rotación. Está situación afecta a nuestras familias moral y psicológicamente", abundó Hugo Maldonado Fabián.

Líder sindical dice que se procederá legalmente

Previamente, el dirigente del SEPEV, Acdmer Antonio Galicia Campos, en conferencia de prensa también sostuvo que supervisores de zona de la Sedarpa "piden 5 mil pesos a inspectores de Ganadería para que conserven su trabajo y 5 mil pesos más para acercarlos a las regiones en donde se encuentran sus plazas".

A la fecha, ellos han tenido que pagar los gastos de traslado, hospedaje y alimentación | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Señaló que han privilegiado el diálogo con autoridades de la Sedarpa y que ante la negativa se tendrá que recurrir legalmente para proteger los derechos de los trabajadores afectados.

Recalcó que el pasado jueves fueron concentrados 14 inspectores de Ganadería de todo el estado en las instalaciones de la Sedarpa, según porque habría una reingeniería de personal.

Advierten que han privilegiado el diálogo con autoridades de la Sedarpa y que ante la negativa se tendrá que recurrir legalmente | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Desde ese día, los empleados, que llegaron de municipios lejanos como Las Choapas y Poza Rica, fueron dados de alta en el sistema de la Sedarpa para que diariamente chequen entrada y salida en las oficinas centrales.

Además, los espacios que dejaron fueron utilizados por personal nuevo, mientras que los trabajadores agraviados han pagado con recursos propios su hospedaje, traslado y alimentación.

"Les piden 5 mil pesos para que los inspectores puedan conservar su trabajo y otros 5 mil para que los acerquen a sus zonas, de ahí luego les fijarían una cuota, según por órdenes de los de arriba", citó el dirigente del SEPEV.