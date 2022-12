¡Como en la Alameda de CDMX! Parque Juárez tendrá nueva iluminación

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil dijo que el parque Juárez tendrá una iluminación como la Alameda Central en Ciudad de México dado que era "intransitable" y había vandalismo.

"Me di cuenta desde mi oficina aquí muy noche que no era justo que el parque, la capital del estado, era intransitable", reconoció.

En entrevista, el edil señaló que en ese lugar ubicado en el corazón de la ciudad, había vandalismo y hasta se robaban las plantas, derivado de que la deficiencia del alumbrado es "infame".

Local Xalapa tendrá "X" feminista; se pintará de violeta, confirma Ricardo Ahued

¿Cuántas luminarias instalarán en el parque Juárez?

"¿Qué hicimos nosotros?, empezamos a cambiar luminarias y los invito porque se va a ver diferente. Ya ahorita la gente está hasta las 11 o 12 de noche en el parque y ahorita vamos a instalar 30 postes con luminarias de alta gama y van a ver como en la Alameda de México".

Ahora, añadió, se podrá estar hasta muy tarde y sin ningún riesgo porque antes se prestaba para la comisión de delitos y la población no se sentía segura.

"¿Qué hicimos nosotros? Lo lavamos, lo cambiamos, le dijimos a la gente vengan a ver el pino, vengan a ver los arreglos y creo yo que estos días van a notar el antes, durante y después".

Recordó que a su llegada se encontraron con luminarias deficientes en 87 colonias por lo que hay denuncias incluso en la Fiscalía General del Estado, de las cuales están esperando avances.

Leer más: Presenta Diputado iniciativa sobre cuotas y tarifas de agua potable

Ricardo Ahued señala que hay gente en el parque Juárez hasta las 11 o 12 de noche | Foto: David Bello | Diario de Xalapa Añadió que se podrá estar hasta muy tarde y sin ningún riesgo, ya que antes se prestaba para la comisión de delitos | Foto: David Bello | Diario de Xalapa Recalca que instalarán 30 postes con luminarias de alta gama en el parque Juárez | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

"Denuncié al FIDE (Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica) por 40 y tantos millones, porque eso va para esta y la siguiente administración, cuando vengan los demás no me van a señalar a mi porque no denuncié, hay denuncias en la Fiscalía (General del Estado) contra quien resulte responsable".