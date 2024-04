IVM sin órganos auxiliares, Consejo Consultivo ni Social; situación es irregular

El Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) se encuentra en una situación irregular, ya que no tiene directora ni órganos auxiliares; es decir Consejo Consultivo y Consejo Social, y así ha sido durante toda esta administración estatal afirmó la feminista y académica de la Universidad Veracruzana, Estela Casados González.

Explicó que la ley establece que ambos consejos deben ser elegidos para tener funciones durante tres años, con la posibilidad de prórroga de tres más.

Lo anterior, depende de la decisión de la titular del IVM que, al momento, y desde que inició la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez no existe. El IVM tiene una encargada de despacho que es María del Rocío Villafuerte Martínez.

El pasado martes, un grupo de mujeres lideradas por quien se dijo presidenta del Consejo Consultivo del IVM, Graciela Elizabeth Nani González, dijeron que la candidata a la gubernatura del estado por la coalición “Sigamos haciendo historia en Veracruz”, Rocío Nahle García, estaba siendo víctima de violencia política en razón de género y marcharon en su apoyo; sin embargo, este cargo estaría ya desfasado.

"Entiendo yo que la ley establece que tanto el Consejo Consultivo como el Consejo Social del Instituto Veracruzano de las Mujeres deben de ser elegidos para tener funciones durante tres años, con derecho a una prórroga de tres años más si el titular o la titular del Ejecutivo les reitera o les quiere dar esa prórroga", dijo Estela Casados.

De ahí que insistiera en que ambos consejos están fuera de estos tiempos y de estos procedimientos, "por lo que actualmente no cuenta el Instituto Veracruzano de las Mujeres con órganos auxiliares".

"Es decir, no hay Consejo Consultivo y no hay Consejo Social del Instituto Veracruzano de las Mujeres".

La académica fue cuestionada sobre las declaraciones vertidas por Graciela Nani, al llamar al Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV) a proteger a la candidata, por ser víctima de violencia política en razón de género y dijo que será este organismo quien tendrá que resolver.

Sobre si pudiera haber alguna irregularidad en ello, opinó que son los órganos electorales quienes deben de definir, si es el caso, la pertinencia o el carácter legal, o si nos está incurriendo en alguna irregularidad, por parte de esta persona que dice ser presidenta del Consejo Consultivo.

Por su parte, Monica Mendoza Madrigal presidenta del capítulo Veracruz de la Red Nacional de Mujeres defensoras de la paridad en todo, criticó que durante todo este tiempo los consejos han sido omisos en prestar atención al trabajo del IVM.

“El problema es que, número uno, los consejos han sido omisos ante la que es su tarea medular, que es la atención al trabajo que realiza un Instituto Veracruzano de las Mujeres que ha estado acéfalo durante todo el sexenio”.

Sumado a ello, refirió, la ley establece que los consejos tienen un periodo de duración de tres años y estos consejos fueron integrados en 2017 cuando era gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

“Su vigencia concluía en 2020. Era derecho del gobernador en su momento haber renovado la vigencia de los consejos, pero no lo hizo como parte del desdén que ha tenido hacia toda la Agenda de Mujeres. De tal manera que no están vigentes los consejos, así que la señora Nani no puede asumirse presidenta del Consejo Consultivo cuando este no está vigente”.

Al respecto dijo que la posición de presidencia o de integrante de los consejos consultivos no es una tarea remunerada, sino honoraria, por lo cual no hay implicaciones legales para el caso de haber participado en esta acción que llevó a cabo Graciela Nani.