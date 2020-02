Intentan desvirtuar o estigmatizar la lucha feminista: Rosío Córdova

Rosío Córdova Plaza, investigadora del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana respaldó las acciones realizadas por los diferentes grupos de feministas que buscan visibilizar los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres.

Lamentó que se intente desvirtuar o estigmatizar la lucha por los destrozos que se han hecho en las marchas y movilizaciones que son movidas por la rabia. “Se ve la clara intención de denostar al feminismo. Me parece muy importante la violencia que sufrimos las mujeres de todo tipo y todas, aquí es visibilizar esto y tratar de cambiar el chip de la sociedad”.

Reiteró que las mujeres que se manifiestan no son “unas locas salvajes que van rompiendo y tirando todo” y precisó que incluso los destrozos que se realizan en las calles no se comparan con “lo que nos hacen a las mujeres”. “Yo no saldría a pintar edificios pero acompañaría a quienes pintan”, precisó la académica.

Reconoció que incluso, aquellas que no se reconozcan a sí mismas como feministas pero que están luchando por los derechos de las demás desde sus trincheras merecen todo el respeto. “A mi juicio no hay movimiento más igualitario, inclusivo y pacífico que el feminismo”, señaló.

Respecto a la importancia del paro nacional #UnDíaSinMujeres, Córdova Plaza aseguró que este radica en la visibilización del poder económico y la cantidad de riqueza que están produciendo en la sociedad las mujeres. Destacó que incluso aquellas mujeres que no puedan dejar de asistir a sus centros de trabajo pueden participar mediante un paro de brazos caídos para manifestar su apoyo a la causa.

Yo creo que todas deberían sumarse a esto y para los varones hay una serie de instrucciones muy precisas sobre qué hacer en estos casos

Destacó que tanto el paro nacional como las diversas movilizaciones que se harán en el marco del 8 de marzo tienen como objetivo el mejorar las condiciones sociales a fin de que las mujeres pueden vivir con mayor libertad y seguridad. “Es el momento en el que todos debemos estar conscientes de que todas las mujeres seremos víctimas de violencia en algún momento de nuestras vidas y de que el papel de los varones es el de contener a esos violentos cuando esté en sus manos”.