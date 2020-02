Movimiento de mujeres nació en Veracruz; "ofende que digan que es orquestado"

La imagen del paro nacional de mujeres #UnDíaSinNosotras convocado para el 9 de marzo, nació en Veracruz promovido por la agrupación feminista “Brujas del Mar”, confirmó Arussi Unda, vocera del Colectivo.

En entrevista aclaró que esta protesta, a la cual se han sumado instituciones, empresas, dependencias, ayuntamientos y personajes del ámbito social, no tiene ningún interés político, sino que se trata de un grito para visibilizar la violencia que vive la mujer luego de los feminicidios: los últimos contra Ingrid y Fátima Cecilia

Creo que sí, la imagen morada con amarillo la hicimos nosotros y la publicamos el 18 y de ahí ya se hizo toda una locura. La verdad nosotros no queremos entrar en el rollo de quién hizo y quién no, lo único que queríamos era dejar claro que no es cuestión partidista.

Insistió en que no es adjudicarse el movimiento pero que era necesario aclarar para evitar confusiones. “Faltaba que alguien lanzara la propuesta para decir: sale”, agregó. "Hemos respondido a varias compañeras que la imagen del paro la hicimos nosotras, un colectivo de jarochitas con una propuesta que jaló a niveles inesperados. Está bien gacho que digan que está orquestado por la derecha, ofende más que cuando nos dicen feminazi, la neta jajaja", destacaron a través de redes sociales.

Celebró que la protesta convocada para este 9 de marzo haya tenido eco en todos los sectores sociales y minimizó las críticas lanzadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que haya grupos conservadores detrás de esta marcha.

“El presidente lo que está tratando de hacer es protegerse de lo que se dice que es un golpeteo político, tal vez a él no le ha llegado la información de quiénes somos nosotras, tal vez él lo habla de lo que ha visto en medios y lo que se estaba rumoreando, pero se debe saber que esta protesta va más allá”, señaló.

Las Brujas del Mar es una agrupación netamente veracruzana conformada por alrededor de 15 mujeres y nació en septiembre de 2019.

