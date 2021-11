Jacob ya tiene su marca de zapatos; ve cómo le hizo

Listo el primer lote de 200 pares de zapatos para personas de talla baja de la marca Jacob’s Small Shoes creada por el presidente de la asociación “Somos Pequeños Veracruz” Jacob Zayas García, quien logró tener el apoyo de los empresarios de Shark Tank México.

Tras ultimar detalles y la tramitación para concretar la inversión de los “tiburones”, se espera pronto esté a la venta las primeras zapatillas, uno de los grandes sueños de mujeres de talla baja, así como tenis y zapatos para niños, como primer lote.

Para el segundo lote, se busca trabajar además un segundo modelo para mujer. Los precios rondarán los 500 pesos y son totalmente de piel, calzado suave, especial y de primer nivel.

Jacob Zayas García, presidente de la asociación “Somos Pequeños Veracruz” / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Se trata de zapatos que serán justo a la medida de las personas de talla baja, más anchos a los conocidos y con las adecuaciones necesarias para evitar que les lastime puesto que los huesos de las personas de talla baja son distintos, tienen el empeine más alto y el pie es más ancho.

En Veracruz, se han sumado a la organización cerca de 200 personas pequeñas de 50 municipios del estado de Veracruz que serían beneficiadas de manera directa con el proyecto; en la entidad, se estima que hay alrededor de 2 mil y 3 mil personas de talla baja.

Tras el anuncio de la marca y ahora que salió en el reality de emprendimiento y negocios, han empezado a recibir pedidos de varias partes de México e incluso de otros países, por lo que se está analizando el medio por el que se puede trasladar el calzado. Ya han recibido mensajes de Ciudad de México, Acapulco, San Luis, Coahuila y León.

“Llevamos todo el proyecto, les gustó, les favoreció y como conocedores y grandes empresarios que son, sabemos a nivel nacional e internacional, vieron, más que factible, la necesidad de ese proyecto y ahora, como se vio en el programa cuatro tiburones nos están echando la mano, estamos en el tema de la inversión, de cerrar, obviamente con cada tiburón se lleva un porcentaje y estamos en la documentación y tratando de aterrizar la inversión”.

Cuando inició el proyecto, hace un año, se contó con el apoyo de varios empresarios y medios de comunicación; aunque la idea era producir el calzado en Naolinco, no se contó con toda la infraestructura y no podrán trabajar con ellos. La realización de los zapatos será en León, Guanajuato.

“Porque es algo nuevo, lo de nosotros no existe, una horma de zapato normal no me queda, mi pie es más gordo, más pequeño, pudimos trabajar con algunos (empresarios) pero lamentablemente no se pudo aterrizar el proyecto y tuvimos que buscar, más con el impulso que nos dio el programa, encontramos a un empresario que es de León que sabemos que producen a gran escala. Sabemos que, en México, hay un aproximado de 20 mil a 25 mil personas de talla pequeña, pero cuando inicia un proyecto por más necesario que sea, inicias con ventas pequeñas, con lo que tienes”.

Refiere que, por ello, encontraron una maquiladora de nivel intermedio con quien están trabajando. Se trata de un tema social, pero también de salud que les va a beneficiar enormemente.

Explica que entre los problemas de las personas pequeñas está la espalda y la cadera porque el desgaste es mayor y a eso suma el usar zapatos que son dos números más grandes y para niños, por lo que el proyecto les traerá grandes beneficios.

Jacob logró tener el apoyo de los empresarios de Shark Tank México / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“Con zapatos que no son de nuestra talla, caminas chueco, te caes, te genera un impacto muy perjudicial para tu salud, y posterior a ello, es un tema de autoestima porque yo al comprarme un zapato que ustedes compran, me siento aceptado y parte de, me acostumbro a poder ir a la tienda y comprarme un calzado que los niños ocupan o cualquier persona ocupa y al sacar un calzado especial a mi medida, es un cambio un poco fuerte”.

Adelantó que también se realizará un desfile de modas para promocionar la marca de los zapatos que saldrán a la venta, además de un “zapatón” con lo que buscan que empresas locales permitan exhibir el calzado en distintos negocios y no solo en zapaterías.

“Los vamos a invitar a que tengan un calzado en exhibición para que la gente vea, porque hay mucha gente pequeña, acá en Xalapa y sus alrededores tenemos más de 60 personas pequeñas, pero estimo que hay el doble o el triple todavía que les cuesta salir, que por el tema del maltrato y discriminación no se acercan y si no se acercan no van a tener acceso al calzado”.

Gracias al trabajo que ha hecho e impulsado a favor de las personas de talla baja, fueron “los tiburones” quienes les contactaron para presentar el proyecto que finalmente decidieron apoyar cuatro de ellos.

Los zapatos serán justo a la medida de las personas de talla baja / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“Hace un año cuando anunciamos este proyecto, ellos voltearon a vernos, nos abrieron la plataforma, nos dieron la gran oportunidad que las más de 20 organizaciones que hay de gente pequeña y discapacidad en general, que es tener una plataforma de ese nivel para exponer la gran necesidad que hay de una persona pequeña”.

Jacob ha puesto todo su entusiasmo al proyecto, puesto que lo asume con gran responsabilidad al asegurar que independientemente de la inversión, es también un sueño de las personas pequeñas.

Quien desee obtener más información, lo puede hacer a través de la asociación Somos Pequeños Veracruz y la página Jacob´s Small Shoes en Facebook, Instagram y Twitter.