Jaime Maussan pide a diputados reformas para protección del espacio aéreo

Veracruz, Ver.- El ufólogo mexicano Jaime Maussan pide al Congreso de la Unión reformas a la leyes de protección del espacio aéreo luego de la revelación que hizo Estados Unidos sobre la recuperación de naves, cuerpos biológicos y tecnología avanzada.

En entrevista previo a la charla donde presentó los casos de investigación referente al fenómeno no humano, exhorta a México a ser el primer país en reconocer la presencia de fenómenos anómalos no identificados.

“La propuesta es hacer enmiendas a la ley que ya existe e incorporar, ya está considerado el fenómeno aéreo no identificado, ojo, aéreo aquí la modificación es convertirlo en el fenómeno anómalo no identificado, aunque es la misma letra el concepto es distinto porque aquí estamos hablando de objetos que no son de la tierra, es decir al incorporar esta figura a las leyes de México nuestro país estaría reconociendo y sería el primer en el mundo”, expone.

Asegura que el presidente de Estados Unidos Joe Biden ya tiene sobre el escritorio las enmiendas para que en el 2024 se firme una ley llamada de desclasificación controlada donde entre otros artículos se habla de que se tiene que preparar a los Estados Unidos y al mundo a esta nueva realidad.

“Se habla de que habrá comités ciudadanos que estarán encargados de investigar, bajo este principios ¿por qué no en México? ¿Por qué no acercar a nuestro país a este fenómeno? Porque es factible que a partir de lo que ocurra en el Congreso de México otros países puedan seguir el ejemplo”, insiste.

El también investigador de vida extraterrestre afirma que luego del 26 de julio, cuando los Estados Unidos hizo revelaciones extraordinarias sobre la recuperación de naves, cuerpos biológicos y relatos de los pilotes donde hablaban de la tecnología se acabaron las mentiras para el mundo.

Considera que Estados Unidos se tardó en reconocer algo que él ya venía investigando desde hace 40 años.

“Siempre dije la verdad, la gente salía confundida de por qué lo que decía yo no salía en todas partes, ahora quedó claro, algunos quisieron ocultar la verdad, quisieron secuestrarla pero está saliendo por sí sola hay tal actividad de estos fenómenos que los Estados Unidos están preocupados, lo consideran de seguridad nacional porque se presenta constantemente en sus bases”, dice.

Destacó que muy pronto se tendrá que aceptar que no estamos solos y que hay una presencia en los cielos, por lo que los científicos tendrán que reconocer que se puede viajar desde lugares muy profundos del universo hasta la tierra.

Y es que dijo que si se hubiera aceptado todo desde el principio, el mundo no estaría metido en tantos problemas y que se hubiera evolucionado en materia de salud y una sociedad más adaptada al universo.

Finalmente, refiere que la presencia de estos fenómenos ocurre con mucha frecuencia en los estados del norte como Sinaloa, Sonora y cerca de la frontera con Estados Unidos.