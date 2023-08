Diputado Gómez Cazarín señaló temer por su vida, ¿por qué lo dice? Gobernador declara

El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez fue cuestionado sobre las declaraciones del presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, quien afirmó temer por su vida ante una campaña de desprestigio en su contra.

¿A qué se deben las declaraciones de Juan Javier Gómez Cazarín?

Al respecto, García Jiménez apuntó que esa situación no se debe a cuestiones de inseguridad.

“No es por la cuestión de inseguridad que hay en el estado no, sino las amenazas que quizá le hicieron o justificando que él trae escoltas. Un servidor público no va a estar omitiendo que nuestra labor política incomoda a algunos grupos y entonces él está diciendo eso, aunque no he escuchado de manera directa lo que él comentó, lo vi en los reportes que hacen”.

Reiteró que la denuncia del diputado por Morena no es por la inseguridad sino por las amenazas que la labor de un funcionario de ese nivel genera.

“Ha hecho una labor muy importante de transformación, de estar no solamente ahí encerrado sino de salir (…) Obviamente la labor que hace el diputado Cazarín no es sencilla, hay quien no le parece eso y de seguro ha de tener alguna amenaza, pero no es así. El mensaje a los veracruzanos es que vamos muy bien, tenemos algunos hechos lamentables sobre los cuales actuamos, no nos cruzamos de brazos, pero no hay impunidad”, abundó.