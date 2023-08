"Educación sí, ideología no", protestan padres frente a gobernador por libros de texto

Padres de familia que se oponen al reparto de libros de texto gratuitos en Veracruz se manifestaron en el recinto de Sesiones del Congreso Local mientras el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez daba su discurso.

Lo anterior, en el marco de la entrega de la medalla “Heberto Castillo Martínez” 2023, espacio que los manifestantes integrantes del Frente Nacional por la Familia aprovecharon para exhibir su molestia ante la entrega de libros de texto gratuitos.

A la entrada, personal de seguridad decomisó lonas para evitar que las sacaran frente al mandatario, pero, con plumones y folders improvisaron mensajes de protesta.

"Educación laica, no a la ideología", "no a la hipersexualización infantil" y "educación sí, ideología no", fueron los mensajes con los que se pronunciaron en contra de los ejemplares que llegarán a las aulas el próximo 28 de agosto.

Esta semana, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), celebraron la resolución que dictó la jueza Yadira Medina, en la que ordena a la Secretaría de Educación Pública que, en tanto no resuelva la ilegalidad en la que fueron hechos los libros de texto gratuito este año, utilice los elaborados con los programas educativos del ciclo escolar 2023 - 2024.

¿Qué opinan los padres de familia sobre los nuevos libros de texto?

Del mismo modo, la jueza ordenó que se haga la consulta conforme al proceso de ley, dejando sin efectos el acuerdo mediante el cual se publican los nuevos programas.

Los padres consideran que los nuevos libros de texto contribuyen al rezago educativo, la deserción escolar.

Esta semana, luego de la polémica sobre las fallas estructurales, errores conceptuales, pedagógicos y didácticos en los libros de texto gratuitos diseñados por la SEP para el ciclo escolar 2023-2024, Mitofsky preguntó a los mexicanos su opinión sobre la educación en el país.

De acuerdo a la consulta, menos cinco de cada 10 personas en México desaprueban los nuevos libros de texto gratuitos elaborados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Libros de texto gratuito siguen despertando polémica entre madres y padres de familia | Foto: Margarito Pérez | Cuartoscuro

Luego de que académicos y especialistas advirtieran sobre fallas en el nuevo modelo educativo, conocido como la Nueva Escuela Mexicana. El 96.6% de las personas consultadas afirmaron estar enteradas del debate que ha surgido alrededor de este tema.

De acuerdo con Consulta Mitofsky, más de la mitad de los encuestados (56.0%) coincidió en que los errores detectados en el material educativo son "muy graves" y que este no debería distribuirse a los niños y niñas que entrarán a clases el próximo lunes 28 de agosto.