Juez que liberó a Compa Playa habría recibido soborno de 3 mdp: Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que pedirá a la Fiscalía General del Estado investigar el presunto soborno de 3 millones de pesos que supuestamente Itiel “N”, alias El Compa Playa, pagó a un Juez federal para verse beneficiado en el proceso que se le seguía por asesinato del exdiputado local, Juan Carlos Molina Palacios.

Un juez federal ordenó reponer el juicio en contra de Itiel “N”, alias El Compa Playa, quien era el único detenido por el asesinato del exdiputado, asesinado en noviembre de 2019.

El juzgador decidió no vincular a proceso a quien la FGE señaló como presunto autor material del crimen del legislador del PRI.

Ante ello, el Gobernador manifestó que el presunto asesino no fue exonerado, por el contrario, se le sigue investigando por nuevos delitos.

Por ello, dijo, que tras obtener su libertad fue ejecutada una nueva orden de aprehensión por el supuesto asesinato de Eneas Pérez y Leonardo Hernández, alias “el Brujo”, presunto líder de un grupo de la delincuencia organizada en el municipio de Playa Vicente.

“No se liberó, está sujeto a varios procesos judiciales, según entiendo. El presunto responsable de diversos delitos, alias el Compa Playa, sigue sujeto a los procesos judiciales por esos delitos”, dijo.

Refirió que el hecho de que haya ganado un amparo no implica que fue absuelto por el delito que se le imputa, “yo no he visto esa sentencia del tribunal, sigue sujeto a proceso judicial”.

Como parte del proceso judicial, recordó, que algunas autoridades evalúan su permanencia o no en la cárcel; sin embargo, solicitó a la Fiscalía General del Estado que se investigue la entrega de un soborno.

“Lo que sí voy a decir aquí es que he solicitado que se investigue el presunto soborno por tres millones de pesos, a un Juez, en este caso. Tengo indicios que sí sucedió”, manifestó.