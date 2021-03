Justicia selectiva en caso de Rogelio N, señalan

El dirigente estatal, Sergio Cadena Martínez, exigió a la Fiscalía General del Estado aplicar un proceso justo, conforme a la ley y respetando los derechos humanos del exsecretario de Gobierno, Rogelio “N”, detenido ayer por agentes de la Policía Ministerial ante una orden de aprehensión por el presunto delito de violencia intrafamiliar.

En conferencia de prensa, aseguró que la detención del perredista es ejemplo del acoso que tendrá la oposición con miras al próximo proceso electoral y de que cualquier persona o líder social puede ser detenido y sujeto a proceso solo por sus ideas y convicciones.

“Lo que le sucedió a Rogelio debemos tenerlo presente todos los actores porque es el inicio de una persecución política con miras al próximo proceso electoral”, opinó.

En su opinión, la detención del perredista es una acción artera y mal intencionada con la que se pretende descalificar al PRD en el estado, al hacer uso de un acto familiar.

“Se alude a una denuncia de índole familiar que como partido político no podemos, ni debemos resolver porque no somos la instancia legal para hacerlo, nuestro partido es respetuoso de los acontecimientos privados, pero en esta ocasión hay una carga de motivaciones mal intencionadas que pretenden desestabilizar al perredismo manipulando la ley y las instituciones responsables”, comentó.

Señaló que dicha acción es la puesta en marcha de un plan desde el Gobierno para golpear al perredismo veracruzano, lo cual es un “signo inobjetable de que verdaderamente preocupamos a Morena”.

“Destaco lo grave y terrible de que en Veracruz se utilice una instancia como la Fiscalía General del Estado para aplicar un golpeteo político contra la oposición, activando procesos legales que buscan intimidar y frenar a quienes son calificados como un riesgo para el régimen morenista”, expuso.

Consideró como indignante que desde la Fiscalía se pretenda generar un factor de desequilibrio de la contienda electoral, al realizar actos selectivos y expeditos contra actores políticos opositores.

“Esto, mientras que personajes del régimen morenista como el delegado estatal de Programas Federales, denunciado hace meses por el delito de violación, no es molestado a pesar de la gravedad de las acusaciones en su contra, sin duda, replican la frase Juarista: Para los amigos justicia y gracia, para los enemigos justicia a secas”, reclamó.

Aseveró que se mantendrá la lucha opositora denunciando las irregularidades y acciones del actual Gobierno estatal, a fin de que la sociedad veracruzana salga de la crisis económica, el desempleo, la inseguridad y carestía que empobrece y debilita su calidad de vida.

La exesposa de Rogelio “N”, exsecretario de Gobierno del Estado, Guillermina aseveró temer por su vida, ya que no se enfrenta a su anterior pareja, sino al PRD.

Al hacer uso de sus redes sociales, denunció que el partido del Sol Azteca presuntamente ha impulsado una campaña en su contra.

Temo por mi vida, no me enfrento a mi agresor, si no a un Partido Político PRD publicó en un mensaje.

Tras ello, manifestó que el 5 de marzo del año pasado acusó formalmente ante las autoridades a Rogelio “N”, bajo el cargo de violencia intrafamiliar, y después de un año giraron la orden de aprehensión en contra de su expareja.

Aseguró que en 2019 siendo militante del PRD y consejera estatal pedí apoyo al que era líder nacional y a la diputada federal, Azucena Rodríguez, por violencia que ejercía Rogelio Franco, pero jamás la apoyaron.

“Sólo me ignoraron, 2 años después sale el presidente nacional del mismo partido a poner todo a favor de mi agresor y a denostar mi lucha por alcanzar justicia. La incongruencia es sin límites con ellos, piden al presidente de la República que rompa el pacto ¿cómo tendría yo que pedirle a ellos? Rompa el Pacto Jesús Zambrano y deje de proteger a mi agresor”, expuso.

Además, pidió que se haga justicia, “El que acusa está obligado a probar y yo tengo las pruebas, allí están las capturas de las conversaciones con las personas mencionadas para que no digan que es una calumnia el tema Rogelio. Espero sean sancionados por omisión de peligro ante situación de violencia con quien fuera una de sus militantes”.

En el último mensaje emitido por la exesposa del exservidor público manifestó que que no ha dormido porque tenía miedo “al ver tal situación en la cual un partido a nivel nacional me está persiguiendo sólo por proteger a un golpeador y por mantener lo poco que les queda. Pero oré gran parte de la madrugada y mi corazón está en paz, dice la palabra cada día son nuevas sus misericordias”.

Señaló que el propio partido se va destruyendo, ya que un día son la voz de las mujeres violentadas y al otro día son el escudo de un “agresor abusivo del poder que ellos mismos le dieron, pero lo más grave, que sus propias mujeres las que hace unos días salieron a manifestarse y hacer protesta hasta llevar a un bebé de 2 meses irresponsablemente solo por obtener un reconocimiento, hoy día son las mismas que hasta imagen de protección hicieron para defender a sujetos que violentan a su mismo género”.

“Hoy el PRD para mí no es más que incongruencia total, hoy los catalogo como delincuencia organizada. Espero les quede claro que no les tengo miedo. Dios va delante de mi peleando mis batallas. Y confío en Jehová de los Ejércitos mi Dios a quien yo sirvo”, agregó.

Yunes Landa reprueba “justicia selectiva” en caso de Rogelio “N”

El diputado federal del PRI con licencia, Héctor Yunes Landa, se unió al reclamo que hizo el PRD para exigir que se aplique adecuadamente la ley en el caso del exsecretario de Gobierno, Rogelio “N”.

A través de sus redes sociales envió un mensaje en el que reprueba lo que, asegura, es la justicia selectiva, aplicada por la actual administración.

“Repruebo todo tipo de violencia, particularmente contra las mujeres. Pero también repruebo la justicia selectiva, donde sólo los adversarios de la 4T sean castigados, mientras los cómplices y aliados tengan más inmunidad que quienes ya recibieron la vacuna contra el Covid-19”, expuso.

Acompañó el mensaje con dos imágenes de periódicos con circulación nacional en los que se da a conocer, por un lado, el caso de Félix Salgado Macedonio y por otro el de Rogelio “N”.

En el caso de Rogelio “N” se dice que fue detenido y es investigado por violencia familiar.

Mientras que en el caso de Félix Salgado Macedonio se señala que fue víctima de linchamiento político y mediático.

Se debe recordar que Salgado Macedonio es el posible abanderado de Morena como candidato a la gubernatura de Guerrero, pese a las denuncias de violación en su contra y protestas feministas dentro y fuera del partido derivadas por denuncias de violación que están pendientes por resolver.

Presentan a Rogelio "N" ante la Fiscalía Regional de Tuxpan

TUXPAN, Ver.- Acompañado por su represente legal, amigos y familiares, Rogelio "N", exsecretario de Gobierno (2016–2018) y exdirigente estatal del PRD, se presentó ante las oficinas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia en este distrito judicial, para rendir su declaración ante el señalamiento de ultrajes a la autoridad en su contra, tras su detención por parte de agentes ministeriales.

El indiciado fue presentado ante el Fiscal Primero, Eduardo Isidro Avalos, quien está a cargo de determinar su situación legal.

Los delitos que se le imputan son ultrajes a la autoridad, pues presuntamente agredió a policías ministeriales que intentaron cumplir una orden de aprehensión en su contra por una supuesta violencia familiar denunciada en 2017 por quien era su esposa.

De acuerdo con la acusación en su contra, habría golpeado a uno de los agentes ministeriales y por esos hechos se inició la carpeta de investigación UIPJ/DVI/F1/195/2021.

En las próximas horas, la autoridad judicial determinaría su situación legal.

Las oficinas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia se ubican en el bulevar Maples Arce, de la colonia Adolfo Ruiz Cortines, en esta cabecera municipal.