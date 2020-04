La caña de azúcar está amargándose; la sequía baja la producción

La sequía que se arrastra desde el año pasado ha provocado la disminución de al menos 2 millones de toneladas de caña en los 18 ingenios del estado, lo que representa una reducción aproximada a 11%, en comparación de la zafra pasada, de acuerdo con Ángel Gómez Tapia, dirigente estatal de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR).

A través de un comunicado señaló que casi en la recta final de la zafra 2019-2020, "la intensa sequía cobra su factura en el campo cañero", además de que no se descartan importantes pérdidas económicas para los productores de la zona.

Local Cañeros piden atención al Gobierno, perdieron miles de pesos por sequía de 2019

Hasta el 11 de abril del presente año los 18 ingenios veracruzanos habían envasado un millón 551 mil 880 toneladas de azúcar, producto de una molienda de 15 millones 374 mil 946 toneladas de caña, obtenidas de al menos 260 mil hectáreas cultivadas con caña de azúcar, que representan el 81% de lo que se tiene estimado zafrar.

Al respecto, dijo que 17 ingenios (sin mencionar el de Tres Valles) tuvieron disminución en sus volúmenes de caña molida en comparación con la zafra pasada. Tan sólo Central Progreso, Constancia, El Higo, San Cristóbal y El Potrero han tenido un rendimiento de campo de 59.2 toneladas de caña con un desplome de al menos 12.8 toneladas, lo que equivale a 17%.

Lo anterior, según su informe, representa una pérdida estimada de ingreso bruto por hectárea cosechada de al menos 10 mil pesos.

La situación por la que pasan la señala como lamentable, pues además de la disminución de caña se han acortado los días dedicados a la zafra.

Recientemente concluyó la zafra en el Central Progreso y Providencia las cuales tuvieron pérdidas en sus producciones de caña por el orden de 49 y 28%, respectivamente.

La CNPR de ingenio El Potrero gestiona becas para hijos de cañeros que estudien en la Universidad. Ya buscan el apoyo del senador Pepe Yunes. Quienes pretendan este beneficio deben entregar su documentación en la delegación que les corresponde.

Además de las "pérdidas millonarias para el sector", no se descarta una secuela en los cultivos que puedan mermar las que se den posteriormente.

También sostuvo que es importante garantizar las medidas de higiene y de prevención para los trabajadores de la agroindustria, tras precisar que debido a las condiciones que vive el país por la pandemia del coronavirus el sector es considerado como una actividad estratégica para el país, por ser generadora de alimentos, que requiere el esfuerzo diario de miles de mujeres y hombres que trabajan en condiciones muy difíciles.

Crece actividad en Ixtaczoquitlán y En Atzacan

Contario a lo que ocurre en otras zonas, para los productores de Ixtaczoquitlán y Atzacan este 2020 es un año cañero, pues su producción se incrementó y hay mercado, afirmó Marcelo Solano Castro, productor. Dijo que quienes se vieron afectados fueron los de la zona baja.

Estamos hablando de Soledad de Doblado, Paso del Macho, Tierra Blanca, donde no hay riego y les ha afectado la sequía. Nosotros salimos bien, no tenemos problema. Tenemos un incremento en la producción por hectárea de 10 toneladas de caña en promedio, más que el año pasado apuntó

Explicó que fue un año cañero, más no azucarero, porque los kardex están muy bajos, eso les compensa. "Pobres de nuestros compañeros de las partes bajas, porque no tuvieron mucha caña, no hay mucha azúcar y sus pagos van a ser muy bajos", señaló.

Al referirse a la demanda dijo que sí hay mercado, pues al menos siete ingenios les están solicitando la gramínea. "En la zona están solicitando caña San Miguelito, El Carmen, Azucarera San José, San Nicolás, Atoyac, la Alcoholera y El Potrero", indicó.

En la zona del Puente de Metlac, Sumidero, Cumbre de Metlac y Dos Ríos hay más de 2 mil productores, que tienen entre media y hasta cinco hectáreas para siembra, es decir, alrededor de 2 mil 500 hectáreas; cada una produce alrededor de 90 toneladas. El año cañero se presenta cada cuatro o cinco años.

Descartan alza en precio del azúcar

Veracruz, Ver.- El dirigente de la Unión Nacional de Cañeros Independientes, Arturo Hérviz Reyes, descartó que existan afectaciones en el precio de la azúcar por la baja en la producción de caña en la zafra de este año. En entrevista recordó que México es un país autosuficiente en la producción azucarera, pues consume alrededor de 3 millones de toneladas del endulzante cada año.

Para este 2020 la producción alcanzó los 5 millones de toneladas, lo que significó que al menos 2 millones se exportarán a Estados Unidos y Canadá.

“Ahora con el tratado hay facilidades para exportar azúcar, afortunadamente los precios no caen, se mantienen arriba, pero sí tienen un impacto en la producción nacional; digamos que la afectación es que dejaremos de vender unas 500 mil toneladas en el extranjero”, declaró el líder de la unión cañera.

Foto: Archivo | El Sol de Córdoba

Detalló que la producción cañera en Veracruz cayó 20% para este año, debido a que la sequía causó una baja en el rendimiento por hectárea. En ese sentido, dijo que es momento que autoridades y cañeros se preocupen por la tecnificación en la industria agrícola, ya que las sequías se muestran cada vez más severas y se requiere inversión en riesgo.

Yo creo que muchos cañeros han ido haciendo conciencia de que se requiere de riego, de que aunque haya mucha agua en nuestro estado, cuando hay condiciones de sequía extrema nos pega; tenemos que ir invirtiendo en eso y tenemos que ir pidiendo al gobierno que vea esos apoyos

agregó Arturo Hérviz Reyes

El dirigente de la Unión Nacional de Cañeros agregó que en el estado de Veracruz al menos un millón de personas subsisten del sector cañero de manera directa o indirecta.

Con información de Mayra Figueiras y Danytza Flores