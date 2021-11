La gente no quiere shows políticos; calma y trabajo, plantea Huerta

A tres años del Gobierno Federal en Veracruz trabaja en consolidar los proyectos de la Cuarta Transformación asegura Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado estatal de Programas para el Desarrollo y señala que hasta el momento en la entidad se trabaja “bien y de buenas”.

Entrevistado en la Dirección de Diario de Xalapa, expone que mientras otros políticos forman grupos, recurren a viejas prácticas y hasta montan shows, quienes como él llevan años buscando una transformación histórica se enfocan en avanzar en calma y trabajando. Sin embargo, también reconoce que lo “humano no le es ajeno”. “Yo creo que hay que tener mucho cuidado, no cometer excesos y aplicarse a las tareas que cada quien tiene”, dice.

Manuel Huerta aclara que este partido no es para los "ambiciosos vulgares" ni "para el que quiere dinero o un cargo público"

Tras una reunión con funcionarios federales y representantes del gobierno en los estados, Huerta Ladrón de Guevara reconoce que el trabajo coordinado de gobierno, instituciones y sociedad civil ha dado resultados positivos en el Plan Nacional de Vacunación. Destaca que en Veracruz el 72 por ciento de la población ya tiene al menos una de sus dosis de vacunas y se espera que el cierre de este 2021 el número aumente.

Señala además que ve un pueblo contento y enojo en un segmento que ha perdido privilegios

VACUNACIÓN AVANZA EN VERACRUZ

El delegado estatal de Programas para el Desarrollo, asegura que el Plan Nacional de Vacunación representa un punto nodal, no solo por la salud y la vida de todos los mexicanos sino también es una base para la activación económica del país. En ese sentido explica que, aunque todavía no se puede festejar, si es momento de reconocer al pueblo veracruzano por gran esfuerzo que se hizo para lograr una cobertura del 72 por ciento. “Aunque seguimos trabajando”.

En ese sentido, asegura que actualmente los esfuerzos de las dependencias están enfocadas en lograr la vacunación para menores de entre 12 a 17 que tengan algún tipo de comorbilidad que los haga vulnerable a padecer Covid-19 grave. El funcionario defiende la decisión del Gobierno Federal de no vacunar de manera general a las y los menores de 17 años al argumentar que hasta el momento no se tiene evidencia científica de la eficacia de las vacunas en este grupo.

Indica que el mismo titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer les explicó que él no vacunaría a sus nietos, que están en estas edades, ya que no quiere restarles la capacidad inmunológica natural que los jóvenes de esa edad deben de desarrollar. “Tu metes una vacuna y alteras los cuerpos, entonces no hay evidencia médica y científica para vacunarlos”.

También dijo no estar de acuerdo con los amparos y herramientas legales a las que se ha recurrido para vacunar a este sector de la población, ya que esta lógica, dice, rompe con el sentido de la salud publica y la igualdad para todos que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“No todos tienen para pagar el abogado o el médico especialista y tenemos que ir entendiendo y normando nuestras conductas al no agandalle, al no influyentismo (…) Ante la desinformación y el miedo muchos quieren vacunar a sus hijos menores, lo entiendo, pero nosotros estamos regidos por la máxima autoridad en la materia. Llegado el caso de que se determine (que es seguro para los menores) tendremos que tener todas vacunas ya listas”.

PANDEMIA HA DEJADO ACCIONES DE SOLIDARIDAD Y UNIÓN

A principios de este año, se difundió el cálculo de que México terminaría de vacunar a su población hasta el 2030. A poco menos de dos meses de que acabe el 2021 y con el 83 por ciento de los mayores de edad vacunados, Huerta Ladrón de Guevara reconoce que muy atrás quedaron esas estimaciones. “Yo creo que México tiene una grandiosidad que no lo vemos luego los mexicanos (…) Cuando nos organizamos y hay buena conducción, las cosas salen y este es un ejemplo”, dice.

Sociólogo de profesión, para el funcionario la conducción de el Plan Nacional de Vacunación en Veracruz ha sido una de sus experiencias profesionales y humanas más importantes. Y es que, apunta que el trabajo de la vacunación implicó la organización del gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales, los voluntarios, los medios de comunicación y sobre todo de la gente.

Destaca que, sin el apoyo de la población, nada hubiese sido posible. “No sólo se trató del desarrollo del tema de la vacunación sino del contexto, el ambiente, la solidaridad. La verdad, esta respuesta amerita una película o un libro”.

Para el funcionario, la credibilidad que le dio a la ciudadanía el proyecto de vacunación fue la clave para aumentar el número de personas que accedieron a ponerse una o dos dosis de las vacunas que circularon en la entidad. Recuerda que, al inicio del proceso, una encuesta arrojó que el 62 por ciento de la población si quería vacunarse, el 8 por ciento dudaba y el resto, 30 por ciento, decía que no se vacunaría.

El delegado estatal de Programas para el Desarrollo destaca que en Veracruz el 72% de la población ya tiene al menos una de sus dosis de vacunas

A menos de dos meses de concluir el 2021 la cifra de personas convencidas de la vacuna aumentó en un 10 por ciento. Sobre quienes aún no se han aplicado alguna de las dosis, Huerta ladrón de Guevara explica que podrían no estar en contra de hacerlo, sino que han encontrado dificultades para acceder. Para esto, anunció que la dependencia a su cargo establecerá un esquema diferente en los próximos días y que se aprovechará la logística que se desplegará para el pago de programas sociales para llevar la vacuna a mil 143 comunidades veracruzanas. “Entre el 8 al 10 de noviembre y hasta el 3 de diciembre vamos a acudir a los puntos en donde estuvo más baja la vacunación y poner los módulos en los espacios en los que estarán los centros de pago”, precisa.

SECRETARÍA DE BIENESTAR SIGUE TRABAJANDO

De la mano de las vacunas, explica el delegado, la Secretaría de Bienestar continúa trabajando en la coordinación de programas sociales. Aunque la pandemia detuvo la entrega, una vez que fueron declarados como esenciales, las y los trabajadores de la dependencia regresaron a la entrega de recursos con lo que se evitó una crisis de consumo.

Aunado a los programas que ya existían, dice, se implementaron otros emergentes como el programa de vivienda, empleo temporal y microcréditos. Sobre estos últimos, reconoce que, aunque en Veracruz se habían proyectado 60 mil créditos, al final acabamos entregando 117 mil en una primera etapa además de 25 a 30 mil créditos más para taxistas, meseros, garroteros, trabajadores de hoteles, restaurantes, músicos y hasta periodistas.

Eran tiempos difíciles para todos, la economía se paró y había que activarla

Para el funcionario, el anclaje de programas sociales que ya se tenían permitió que el recurso fluyera y que se evitaran anomias sociales más grandes como saqueos. Expuso que, en los momentos más complejos, el gobierno estuvo a la altura del pueblo y se mantuvo la tranquilidad.

Todo esto, indica, hará posible que se logre una tasa de crecimiento de 6.5 además de que existe una proyección al próximo año de más de 5. Así, el año se podrá cerrar con promedio de 2 o 3 puntos “que es bastante fuerte para un país que está emergiendo”.

Además de los apoyos sociales, se mantienen programas como el de La escuela es nuestra, que en su tercera fase estuvo enfocada al tema del Covid-19 mediante obras que tienen que ver con el agua y la higiene.

""Yo creo que hay que tener mucho cuidado, no cometer excesos y aplicarse a las tareas que cada quien tiene", Manuel Huerta Ladrón de Guevara

En exclusiva adelantó que antes de que acabe el año, 427 escuelas de Veracruz van a tener el programa de Internet gratuito, esto de un total de 5 mil que se instalarán en el país. Precisó que se trata de un proyecto enfocado en las comunidades apartadas de la entidad y se espera que vaya creciendo. “La lista la vamos a dar a conocer, pero ya pronto se va a empezar, porque van a quedar este año, para el próximo son 15 mil”.

La dependencia, asegura, también continúa con la incorporación de adultos mayores quienes recibirán este año sus pensiones de manera ordenada de acuerdo a sus necesidades. Aunado a esto, Veracruz tiene listos 159 Bancos del Bienestar de los 252 que se tienen proyectados, además de otros 24 ya casi terminados. “Estos se están usando como un puntal para el desarrollo comunitario y a partir de esto se decide que sean sucursales bancarias. En Veracruz teníamos proyectadas 235 y nos creció a 252 porque vamos bien”.

DELEGADO PIDE CALMA Y TRABAJO

“Estoy convencido de que vamos a rendir buenas cuentas”, asegura Manuel Huerta. Y es que, para el político veracruzano será la gente la que evalué el proyecto de nación impulsado por López Obrador en Veracruz, no en tres años sino a principios del próximo año cuando se sometan a la consulta de revocación del mandato.

Sin embargo, esto no parece quitarle la calma al político quien tampoco se preocupa por la sucesión. Al contrario, pide a los actores políticos dos cosas: calma y trabajo. “Dentro de la propia transformación se puede entender tanta iniciativa, pero calma y trabajo porque la gente lo que quiere es eso”.

"Estoy convencido de que vamos a rendir buenas cuentas", Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado estatal de Programas para el Desarrollo

Añade: “Una cosa es que realmente trabajes y la gente valore tu trabajo a que inventes viejas prácticas políticas, que montes shows, que pagues y que pienses que la gente es tonta. Por ahí no es y es por ahí donde se pierden algunos colegas”. Y apunta “O nos podemos perder porque yo no estoy exento, lo humano no me es ajeno”.

Huerta Ladrón de Guevara, quien dirigió los destinos de Morena en Veracruz aclara que este partido no es para los “ambiciosos vulgares” ni “para el que quiere dinero o un cargo público”. Y es que, para él la gente que quiere una transformación histórica y quien ambiciona a esas transformaciones sabe que esto va más allá de un cargo que “de nada sirve si vas a ser florero o no vas a transformar”.

“No se deben repetir las viejas prácticas del pasado, yo lo he visto en otros partidos en que milité, cómo se echan a perder o cómo se caricaturiza la gente de lo que antes era, se reproducen los vicios de los anteriores”, concluye.