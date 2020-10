La mayoría de embarazos no son producto de violación: FNF Xalapa

Xalapa, Ver.- Integrantes del Frente Nacional por la Familia Xalapa dieron a conocer que el 97 por ciento de los embarazos no se dan por violación, por lo que reiteraron su rechazo al aborto al considerar que la mujer puede decidir sobre su cuerpo pero no sobre la vida de un tercero.

Este sábado 3 de octubre el Frente Nacional por la Familia llevará a cabo una caravana automovilística para celebrar su amor y respeto a la vida, la familia y las libertades fundamentales.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Ethel González López, una de las integrantes de ese movimiento, dijo que para ello se convoca a todas las familias para sumarse y que adornen sus autos con globos, banderines y carteles alusivos.

"Respetamos el derecho de todas las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su vida, pero no sobre el cuerpo y la vida de un tercero, aunque lo lleven en su vientre no es su cuerpo no es su vida y la gran mayoría de los embarazos más del 97 por ciento, no se dan por violación", dijo.

Por ello llamaron a hombres y mujeres hacer responsables de su sexualidad y entender que tener una vida sexual activa siempre lleva la probabilidad y responsabilidad de un embarazo.

Asimismo, refirió que el argumento de aborto por violación está ampliamente legislado en México y el estado de Veracruz y por lo tanto es sólo una "bandera falsa" para tratar de engañar a la gente y ganar adeptos a su causa.

"Queremos manifestarnos también en contra de la violencia y diversas formas de agresión hacia la mujer, sostenemos la convicción de que si bien somos diferentes, hombre y mujer tenemos la misma dignidad y somos complementarios, y en esa complementariedad estamos llamados a vivir en el respeto y el amor para nuestro pleno desarrollo personal y social así como para la perpetuación de la especie", añadió.