La periodista María Elena Ferral recibe reconocimiento póstumo

Papantla, Ver.- La periodista, Premio Nacional de Periodismo, María Elena Ferral Hernández, quien fue asesinada en marzo del año pasado, recibió por parte del Senado de la República, un reconocimiento póstumo por ser una mujer destacada en su labor informativa y por sus aportes a la sociedad, en un acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer.

Dicho evento tuvo lugar en la explanada del mural en honor a la Cultura Totonaca, donde radicaba y se desempeñaba profesionalmente.

Su hija, María Fernanda de Luna Ferral, fue quien recibió dicho reconocimiento, mismo que iba acompañado de una medalla de plata con la figura del político mexicano liberal, defensor de la patria y la libertad, Belisario Domínguez Palencia.

Destacó en la ceremonia:

Me siento orgullosa de ser tu hija y de tener tu escuela, no van a poder callarnos, yo no voy a parar de exigir justicia para tiMaría Fernanda de Luna Ferral | periodista e hija de María Ferral Hernández

"Y para todas las demás mujeres, no las vamos a olvidar, ni permitiremos se olviden sus casos”.

También agradeció al Senado de la República por darle este reconocimiento post mortem, “gracias, ya que ninguna otra instancia en México, se había tomado la molestia de darle el mérito que se merece, de reconocerle su gran labor en donde exponía todas las injusticias”.

Finalizó su intervención, señalando, “la labor de ser periodista representa un alto riesgo, y más en nuestro Estado, y ella es prueba de eso, gracias a todas las mujeres que alzan la voz, hay que ayudarnos las unas a las otras para cambiar nuestra situación”.

Sólo resta hacer mención, que la periodista María Elena Ferral Hernández, corresponsal del Diario de Xalapa en la zona norte del Estado, y directora del Portal Informativo Quinto Poder de Veracruz.

Ella fue ultimada por sicarios el pasado 30 de marzo del 2020, destacando a su vez, que éste reconocimiento, viene a constatar que su nombre y legado no se han olvidado.