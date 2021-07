Las Fuentes, miles de afectados durante 16 años

Desde hace 16 años, vecinos del fraccionamiento Las Fuentes arrastran diversas problemáticas entre las que destacan la falta de obras, servicios municipales deficientes, inseguridad, problemas viales y una de las más graves, la inundación de su acceso principal.

A nombre de los más de 2 mil 500 xalapeños que habitan en este espacio, Gabriel Sánchez Hernández, jefe de manzana del fraccionamiento detalló que, aunque varias administraciones han pasado, nadie ha podido resolverles el problema de la falta de municipalización que atraviesan, luego de que la empresa Construcciones Inmobiliarias Constrec -encargada del proyecto- se desentendiera dejándolos “a la deriva”.

Dio a conocer que en 2018, un grupo de jefes de manzana comenzaron las pláticas y gestiones ante el Ayuntamiento de Xalapa, esto luego de que el alcalde Hipólito Rodriguez Herrero siendo candidato y alcalde electo se comprometiera a resolver los problemas que vienen arrastrando desde hace más de una década.

En una reunión, hicieron entrega de un pliego petitorio en el que se tenían como asuntos prioritarios el atender el problema de inundaciones en la entrada del fraccionamiento ocasionados por un particular; resolver los problemas crecientes de inseguridad, llevar a cabo el proceso de municipalización de Las Fuentes y darle seguimiento a las solicitudes de construcción y rehabilitación de espacios recreativos y áreas verdes.

Sin embargo, Gabriel Sánchez Hernández que a poco menos de seis meses de que concluya su encargo no se ha solucionado una sola de las 14 demandas que realizaron hace tres años y que reiteraron en al menos dos reuniones más con las autoridades municipales que están por terminar su mandato. “Estamos en un abandono total, tanto de las autoridades como de la constructora y ahora afectados nuevamente con el tema de las inundaciones por culpa de otra constructora”, lamentó.

NO QUIEREN INVERTIR PORQUE NO ESTÁ MUNICIPALIZADO

“Lo que nos dicen siempre es que no pueden realizar obra porque según ellos no tienen permitido porque el fraccionamiento no está entregado y la constructora desapareció”, asegura Gabriel Sánchez Hernández quien reconoce que las y los vecinos de Las Fuentes llevan más de 15 años sufriendo las consecuencias de la mala planeación que hubo del fraccionamiento desde su construcción.

Detalla que quienes habitan en este sitio han visto cómo sus vecinos de la colonia antorchista han recibido obras públicas e inversiones millonarias pese a la irregularidad de sus viviendas. En cambio, tuvieron que construir su propio acceso al fraccionamiento porque la autoridad no pudo llevarlo a cabo. “Da hasta muina de ver cómo invirtieron tanto dinero ahí en ese lugar (…) en menos de dos años les pavimentaron, tienen auditorio municipal, tienen todo y acá nunca nos pusieron atención”, lamenta.

Es debido a esta situación que los servicios municipales son muy deficientes, asegura el jefe de manzana, y añade que a excepción de la recolección de basura, el resto de las dependencias no atienden sus llamados a pesar de que los habitantes pagan cuotas municipales incluido el predial.

Dio a conocer que en el texto que entregaron en el Ayuntamiento de Xalapa en diciembre de 2018 solicitaron que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento revisara las tomas clandestinas, sobre todo las del tanque de almacenamiento. Así mismo pidieron que se reparen las calles y banquetas destruidas y se establezca un calendario de poda de césped y árboles en todas las áreas verdes del ayuntamiento. “Y nada de eso se ha atendido”, reiteró.

INUNDACIONES DEJAN SIN SALIDA A LOS HABITANTES

Aunque son varias las necesidades que se tienen en Las Fuentes, de tres años a la fecha la principal demanda de habitantes es que se resuelva el problema de inundación que se presenta cada vez que hay lluvia en el acceso principal del fraccionamiento. Este problema, explicó, fue ocasionado por el desvío de un arroyo para la construcción de obras y viviendas en las inmediaciones de la entrada al fraccionamiento. A esto se le suma el deslave de un cerro año que se encuentra ubicado en la zona y que con cada lluvia llena de lodo y fango el bulevar Yanga.

El representante vecinal dio a conocer que en 2019, ante la desatención de las autoridades los vecinos de Las Fuentes propusieron bloquear Arco Sur para ser escuchados, no obstante, los jefes de manzana lograron detener la protesta y continuaron realizando gestiones por las vías “correctas”. “Nosotros hablamos con los vecinos para seguir con las medidas adecuadas pero la verdad es que cada vez están más enojados porque no hay solución”, dijo.

Explicó que incluso, el problema ha sido denunciado en las instancias legales y existe un expediente en contra de la empresa constructora Kadic por la obstrucción de un arroyo de aguas causando daños ambientales, lo que a su vez provocó un socavón en la banqueta del bulevar Yanga. De esta problemática está también notificada tanto la Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz como la Comisión Nacional de Agua (Conagua) pero ninguna ha resuelto nada.

“El problema que se presenta cada vez que llueve, pues el caño se sale de su cauce, e inunda el arroyo vehicular, impidiendo el paso, causando muchas problemas al grado de quedar incomunicados (…) en septiembre de 2019 se provocó un socavón que destruyó la banqueta lateral en un tramo de 8 metros obligando a que la gente que transita, dicha banqueta, tenga que caminar sobre el arroyo vehicular, exponiendo su vida, e integridad, física por un accidente o atropellamiento”.

SIGUE LA INSEGURIDAD EN LAS FUENTES

Sánchez Hernández quien forma parte del grupo de los jefes de manzana que están llevando a cabo las gestiones para resolver los problemas de Las Fuentes reconoce que ni la pandemia del Covid-19 detuvo la inseguridad en la zona. Expuso que los robos en casa habitación y asaltos se han convertido en algo cotidiano entre los vecinos. “Aquí la inseguridad es constante y ha habido problemas muy graves”, dijo.

Uno de los casos más emblemáticos, dijo, ocurrió hace cerca de un año y medio cuando sujetos desconocidos ingresaron por la parte trasera de los locales comerciales que se encuentran en la entrada del fraccionamiento y robaron en al menos cinco de estos establecimientos.

“Recuerdo que cuando empezó la Policía Municipal a constituirse vino Juan Vergel Pacheco (exdirector de Gobernación del Ayuntamiento de Xalapa) y nos contó maravillas, pero ya cuando le pedimos su intervención para que vinieran no tenían armas, camionetas ni elementos”, dijo.

La petición de los vecinos, además de los rondines y reforzamiento de la vigilancia, es el cierre del fraccionamiento al final de la calle Fuente de Santa Cecilia, junto al tanque de agua, con la colocación de jardineras fijas en la zona. Así mismo, solicitaron que se instalen luminarias en la colindancia de las calles Fuente de María Luisa y Fuente de Santa Cecilia, incluyendo a los locales comerciales.

INSTALACIONES DEL IPAX COMPLICARON MÁS LA SITUACIÓN

Finalmente, Sánchez Hernández explicó que los problemas más recientes se han generado a partir de la instalación de las oficinas del Instituto de Policía Auxiliar y Protección Patrimonial (IPAX). Y es que, el personal de la dependencia estaciona sus vehículos en ambas aceras del bulevar Yanga ocasionando tráfico vial y bloqueo de la vía de comunicación durante todo el día.

Explicó que debido a esto, se cambió el sitio de la parada del camión provocando que los vecinos tengan que caminar más para tomar el autobús debido a esta irregularidad.

Finalmente, dio a conocer que entre las demandas de Las Fuentes está también que se aumenten las corridas de transporte público, sobre todo uno que abarque la ruta Lázaro Cárdenas al fraccionamiento.