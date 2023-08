Le volvieron a subir al jitomate y la cebolla, va lista de precios

Esta semana nuevamente se registra un aumento en el precio de verduras como jitomate y cebolla que son básicas en la alimentación de las familias.

El incremento de los precios se origina porque hay una menor producción en este momento, comenta Francisco Moran, comerciante, quien precisó que hasta hace una semana se podía adquirir un kilogramo de jitomate en 16 pesos, pero ahora está en 24, promedio.

Amas de casa son las que más sufren con los incrementos

Las amas de casa resienten este aumento porque esta verdura se utiliza para casi todos los platillos que se preparan en casa, “pocas verduras son tan utilizadas como el jitomate, una familia utiliza al menos 3 kilogramos a la semana, por eso les afecta que suba”.

En el caso de la cebolla, se elevó a 26 pesos el kilo cuando estaba en 18 hasta hace unos días, “y es por la misma situación que se cayó la producción y al haber menos pues sube”.

Indica que el cilantro sigue caro, porque el rollo que ellos compran al mayoreo pasó de 50 a 120 pesos en las últimas semanas.

Refiere que cuando las amas de casa piden los cinco pesos que se llevan regularmente pues se les da bastante menos y entonces reclaman porque es un alimento que siempre había estado a un costo bajo. “Es más, hasta hace algunos años el cilantro y perejil se les regalaba a las marchantas que compraban todas sus verduras en un lugar, pero ahora ya no se puede porque está muy caro”.

Resalta que siguen caras las papayas, no baja de 20 pesos el kilo cuando estaba en 14 pesos, así que una buena papaya sale en más de 50 pesos. Otra fruta que está carísima en este momento es la piña que “están feas y chiquitas, los clientes las ven y no las quieren llevar porque están pequeñas y no bajan de 30 pesos la pieza”.

El que ya bajó fue el chayote que estuvo varias semanas hasta en 42 pesos el kilogramo y ahora ya se puede comprar en 15 pesos, en promedio.

El aguacate hass que también es muy buscado por las familias se vende en más de 70 pesos, pero es un precio aceptable, porque hay temporadas en que llega a los cien. Este producto tiene mucha demanda por eso es complicado que baje. Hay una opción más económica como el aguacatillo de Jalacingo que está en 25 pesos.

El plátano tiene opciones: una cara y otras no tanto, el Tabasco se vende en más de 20 pesos, pero hay otras variedades que se pueden encontrar en 14 pesos y son igualmente deliciosas.