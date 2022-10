Ley de Ingresos 2023 aprobada por Morena contempla deuda; ¿por qué lo dice diputado panista?

Veracruz, Ver.- Con la aprobación de la Ley de Ingresos del 2023 los diputados de Morena están respaldando el endeudamiento de 1.2 billones de pesos, señala el vicecoordinador de la bancada de Acción Nacional en San Lázaro, Carlos Alberto Valenzuela González.

En entrevista, indica que Morena ya acabó con los recursos de los Fideicomisos y otros ahorros y ahora está pidiendo préstamos que equivalen al 52 por ciento del Producto Interno Bruto del país, cifra que rebasa a la del gobierno de Peña Nieto de 46 por ciento.

Asegura que durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hubo ahorros que permitieron generar fondos de estabilización, sin embargo, acusa que en tres años la presente administración se gastó estos fondos.

¿A qué otros sectores afecta dicha reducción?

Además de que se acabaron los fideicomisos que existían; cita que uno de estos está impactando en la reducción de las becas para los deportistas, así como los dirigidos a la cultura, la investigación y demás.

“Si no me creen pregúntenles a los deportistas, ellos dejaron de recibir estos apoyos, porque Morena se acabó esos fideicomisos, la muestra está en las últimas Olimpiadas ¿Cómo nos fue?, Morena ocupó los fondos y ahora están pidiendo prestado, yo los reto a demostrar que no son deudas”, externa.

El legislador argumenta que aunque algunas deudas tienen justificación, en este caso van directamente a programas sociales para los estados de México y Coahuila, donde precisamente habrá elecciones.

En ese sentido, insta a los diputados de Morena que en vez de aumentar el gasto en 17 por ciento, debería incrementar los estímulos fiscales como lo está proponiendo Acción Nacional.

“Lo que proponemos es que no se cobre ISR a los mayores de 45 años en su primer año, lo que proponemos es estímulo fiscal para que a los jóvenes en su primer empleo no se les cobre el ISR por tres años para que aquellas personas que están poniendo pequeños negocios pueda registrarse y no estar en la informalidad”, externa.