¿Ley Nahle es la "nueva versión del Colonialismo"? Fernando Yunes declara

El exalcalde de Veracruz Fernando Yunes Márquez dijo que sin consultarlo con los veracruzanos y sin tener presente la historia, Morena quiere reformar la Constitución para que cualquier persona que no sea de Veracruz pueda venir a gobernarnos.

Tras la aprobación de la llamada "Ley Nahle", acusó, a través de un comunicado que quieren repetir una historia que con frecuencia dicen repudiar: la del Emperador Maximiliano, traído desde Europa a tratar de establecer un imperio en México sin tener ningún vinculo con nuestra Patria suponiendo que no había un solo mexicano que pudiera hacerlo.

"Los veracruzanos somos orgullosos de nuestra tierra, de nuestra historia, de nuestra raíces pluriculturales, de nuestro mar, de nuestras llanuras y montañas, de nuestra sangre". Agregó que los veracruzanos disfrutan con intensidad la música, el folclor, las fiestas tradicionales, "la comida regional y todo lo que sumado constituye la esencial del ser veracruzano".

Por ello, destacó que entre más de 8 millones de veracruzanas y veracruzanos hay miles, cientos de miles que tienen capacidad para gobernar la entidad y que no se necesita traer a nadie de fuera.

"Si Morena entre sus militantes no tiene una veracruzana o veracruzano a quien postular ese es su problema, pero no tienen de ninguna manera el derecho de tratar de imponer a alguien que no lo es para que contienda como candidata o candidato. No aceptaremos esta nueva versión del colonialismo", dijo.

Señaló que el pueblo de Veracruz tiene una larga historia de lucha en contra de la imposición y el capricho y no lo permitirá. "¡Quien gobierne Veracruz a partir de 2024 será una veracruzana o veracruzano, no alguien de fuera!¡No a la imposición! ¡No a la importación de gobernantes!¡Aquí nos valemos solos!¡Veracruz seguirá siendo de las veracruzanas y los veracruzanos!", sentenció.