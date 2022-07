Lluvias ponen en jaque a edificio en voladero, ¿por qué no desalojan?

Vecinos del edificio Alhelí 1 y 2 de la sección 2 A de la Unidad Habitacional Nuevo Xalapa continúan en la zozobra debido a que las lluvias de las últimas horas provocaron que se viera interrumpida la construcción de un muro de contención que han solicitado desde tiempo atrás. José Alfredo Sánchez López, presidente del Patronato de la Unidad, explica que pese al riesgo en que se encuentran ante los deslizamientos de tierra, la autoridad municipal no les ha pedido desalojar, pues aseguran que no hay fracturas en el edificio.

“En ningún momento recomendaron a ninguno que desalojara ni nada, en lo absoluto, lo único que dijeron es que no nos podemos arrimar ni pueden arrimarse los trabajadores de la constructora porque como se reventó la red de energía eléctrica y son cables de alta y media tensión, es muy peligroso por el agua y todo que si alguien se arrima antes de que venga la Comisión Federal de Electricidad puede resultar electrocutado”.

Con las precipitaciones pluviales de la madrugada del lunes, los trabajos del muro de contención que se llevaban a cabo por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) colapsaron. El primer problema de derrumbe se dio en 2021 con las lluvias del huracán “Grace”.

Expuso que personal de Protección Civil revisó el edificio y dijo que no tiene ninguna fractura ni nada, aunque la base sí está expuesta. “La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas ya estaba construyendo y hoy iban a colar el desplante del muro, y todavía anoche estuvieron hasta tarde haciendo la cimbra porque venía a las 8:30 de la mañana la olla y minutos antes de las 8 de la mañana se fue para abajo el muro de piedra que estaba arriba, pero lo tenían según ellos asegurado, pero con la lluvia se reblandeció los polines que tenían enterrados y todo y no aguantó el peso porque son toneladas y se fue para abajo y dejó sepultada toda la parrilla del acero que estaba ahí para colarse”.

Incluso dice que fue bueno que no hubiera llegado la olla de cemento, porque de lo contrario se hubiera afectado a los propios trabajadores. “Pero, le repito, en ningún momento recomendaron a nadie desalojar a ninguno, a nadie. El edificio no tiene riesgo de fractura, pero sí está la base expuesta y eso quiere decir que si continúan las lluvias como está pronosticado hasta el miércoles hay un grave riesgo del edificio eso sí es un hecho”.

Detalla que en el ala donde está el derrumbe hay dos familias en el segundo y tercer nivel, mientras que la parte de abajo está deshabitada. “Y el edificio no tiene fractura, pero el riesgo de continuar las lluvias, y de que se pueda ir en efecto dominó, para abajo el edificio eso no se lo quita nadie, porque noten la altura que tiene el talud que es como de siete u ocho metros en total entonces sí hay un riesgo de que vaya a colapsar el edificio y a como viene el tiempo de lluvia ahorita veo difícil que puedan continuar trabajando aquí, es algo muy complicado”.

Por ello sostiene que tendrá que ser la autoridad la que determine si es necesario reubicar a alguien o llevar a cabo un desalojo temporal en lo que transcurre la temporada de lluvias y puedan continuar con los trabajos. “Yo creo que sería lo conveniente y lo más prudente también (…) el edificio que está más afectado es el Alhelí 1, donde hay habitando cuatro familias, hay unos desocupados y de este lado en el 2 habitamos tres familias también, los demás están abandonado, hay muchos departamento abandonados aquí”, agrega.

Acusa que en ese fraccionamiento están padeciendo los efectos de la corrupción porque gobiernos anteriores estatales como municipales no debieron permitir construcciones en esa área que fue un relleno sanitario. “Y en el ayuntamiento de Carlos Rodríguez Velasco fue cuando se entregó la obra ya municipalizada, pero si se dan cuenta por donde quiera hay derrumbes y eso que este gobierno de ahorita ha estado atendiendo varios y construyendo varios muros de contención, pero este que era uno de los más riesgoso porque estaba comprometido el edificio lo dejaron a lo último y construyeron los muros donde nada más estaba comprometido los pedazos de estacionamiento y aquí que era el edificio el que está habitado lo dejaron hasta el último, pero esto es derivado de la corrupción”.

No obstante, considera que los vecinos “cargan un poco de culpa; hay vecinos que no participan en absolutamente nada, todo quieren que se los venga a resolver la autoridad municipal y no es así, pueden ver los edificios que nunca le dan mantenimiento, inclusive en algunos ya se nota el acero porque nadie hace nada”.

Explica que el muro de contención empezó a construirse hace dos semanas, pero ha tenido problemas desde el 2021 donde se dio un hundimiento de tierra y el muro se “separó y estuvimos gestionando ante Gobierno del Estado hasta que por fin dieron autorización, autorizaron el presupuesto para la ejecución del muro de contención y carga, pero demasiado tarde porque es la temporada de plena lluvia”.

“Ahora nos queda esperar a ver qué determina la autoridad ahorita no podemos hacer otra cosa”, explica José Alfredo Sánchez López.

El director de Protección Civil, Luis Sardiña Salgado, detalla que recibieron un llamado de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) por los muros de contención que están construyendo en Nuevo Xalapa y Xalapa 2000 donde hubo deslizamiento de tierra y donde se recomendó a la población salir de sus viviendas sobre todo en el primer piso y planta baja.

Sin embargo, a decir de los vecinos de edificios Alhelí y Xolostla, no hubo indicación para desalojar, incluso son varios los departamentos que están abandonados, pero desde hace tiempo, ante el riesgo en el que se encuentran en cada temporada de lluvias.

“No se puede meter maquinaria ni nada porque como está eso húmedo, puede haber mayor deslizamiento, la sugerencia es que fuimos a ver a los habitantes de ahí sobre todo la planta baja y primer piso para que desalojen en lo que se restablece la capa vegetal y los de la SIOP entran a trabajar tan pronto se quite la lluvia”.

Aunado a ello, el funcionario municipal explica que por las lluvias hubo inundaciones en dos calles de la colonia Nacional que fueron atendidas por la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa.

“Como lluvia atípica tradicional amaneció lloviendo (el lunes) en Xalapa, afortunadamente únicamente tuvimos una inundación en las calles Luis Donaldo Colosio y Vicente Guerrero de la colonia Nacional, todo indica que iba a entrar CMAS”. Asimismo, refiere que ha habido encharcamientos y escurrimientos de agua que no han generado mayor problema.

“Y hemos estado atentos a pesar de que son días de vacaciones de lunes y martes, personal de confianza y de base solidaria estamos trabajando en las oficinas de Protección Civil y dando contestación a las llamadas de emergencia”.

Además, se dio a conocer que derivado de las lluvias y para prevenir accidentes por caída de árboles o ramas grandes sobre cableado o vía pública, personal de la Dirección de Medio Ambiente atendió tres reportes ciudadanos para la intervención de arbolado urbano.

La directora de la dependencia, Ana Isabel Guevara Escobar, dijo que trabajadores operativos retiraron ramas y un árbol caído en el Callejón de la Calavera esquina Salvador Díaz Mirón, en la colonia Marco Antonio Muñoz; el bulevar Yanga, en la entrada al fraccionamiento Las Fuentes, así como en el Camino Antiguo a Chiltoyac, colonia Rafael Hernández Villalpando.

Para ello, se puso a disposición de la población el número telefónico 2282 982 402 para reportar emergencias o zonas en riesgo de caída.