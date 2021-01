Lo atropellaron, lleva 10 operaciones y su caso "no avanza en Fiscalía"

Veracruz, Ver.- Mientras que José Ángel se debate entre la vida y la muerte luego de 10 operaciones y 25 transfusiones de sangre, las autoridades de la Fiscalía Regional de Veracruz presuntamente se la pasan de vacaciones sin dar con el responsable de su accidente, denunció su madre, la señora Patricia López Díaz.



En entrevista indicó que han pasado más de dos meses desde que su hijo fue atropellado por un autobús de la línea norte-sur sobre la avenida Fidel Velázquez, cuando conducía su motocicleta rumbo al trabajo y fue impactado por un camión, que le destrozó las dos piernas, no se ha hecho justicia porque las investigaciones en torno al hecho están paradas.

Según testigos del accidente, el presunto responsable se pasó el alto impactando al joven motociclista y prefirió huir del lugar mientras que dos personas que iban de pasajeros se bajaron para brindar auxilio.

Ante esto, señaló que aunque hay cámaras de vigilancia que captaron el momento del accidente hasta el momento no se han proporcionado los videos y la fiscal encargada del caso se la ha pasado de vacaciones.



“Como no es hijo de un influyente el caso está parado, el culpable libre, el C5 no ha prestado los videos, la Fiscal encargada del caso se fue de vacaciones, en diciembre, regresó y ahora otra vez de vacaciones, mi hijo está luchando por su vida, no es justo porque esos camioneros andan asesinando gente”, dijo.

Hasta el momento su hijo José Ángel de 23 años ha sido intervenido 10 veces; la última operación practicada fue el lunes. Las lesiones presentadas fueron en pelvis, cadera, fémur y piernas.