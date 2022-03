Piden evitar la eliminación de las escuelas de tiempo completo

Integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios "Rafael Ramírez" (FNERRR), delegación Veracruz, solicitaron a las autoridades analizar y determinar lo que sucederá con las escuelas de tiempo de la entidad, a las cuales acuden alrededor de 67 mil niños y niñas.

En conferencia de prensa, la representante estatal de la Federación, Lorena Ixtepan Martínez, señaló que muchos padres y madres que, por diversas situaciones, no concluyeron sus estudios de primaria o secundaria tendrán dificultades para ayudar a sus hijos al terminar las clases.

“Muchos padres no cuentan con las herramientas para atender a sus hijos o resolver algunas dudas que ellos tienen y las escuelas de tiempo completo ayudan a que los niños y niñas tengan una mejor educación", expuso.

Refirió que en caso de que estas escuelas desaparezcan se afectaría, además, de forma directa al desarrollo académico de los niños y jóvenes.

En torno a la declaración del gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, en torno a que estas escuelas no serán eliminadas, sino reestructuradas, la representante de la FNERRR consideró que dicho mensaje se relaciona con “el clientelismo electoral”.

"Esto no ocurre de manera aislada, lo hemos dicho desde hace mucho tiempo que al querer eliminar programas como estos, donde el Gobierno de la 4T dice que no quieren que existan intermediarios, lo que se está haciendo no es más que la compra de votos masiva, aprovechan los puestos que tienen para que puedan hacer propaganda política", dijo.

Consideró que si se decide eliminar las escuelas de tiempo completo, “pasaremos de las ruedas de prensa a las acciones de calle como las cadenas humanas, a fin de lograr revertir esto”.

"Hay padres de familia, sobre todo madres, que se han acercado a nosotros para exponer la situación, porque es claro que no están de acuerdo con que se cierren las escuelas de tiempo completo, muchos padres no están capacitados para responder algunas dudas que tienen sus hijos, además de que perderán el apoyo que tenían con los alimentos que en estas escuelas se daban a sus hijos”, agregó.