Los panteones, saturados y no hay proyectos para ampliarlos

Xalapa, Ver.-Aunque los panteones en varios de los municipios del estado están saturados, son pocos los proyectos para ampliarlos o crear nuevos y atender la demanda de la población. En la capital del estado existe un proyecto que deja la actual administración que encabeza Hipólito Rodríguez Herrera para construir un nuevo cementerio en la congregación El Castillo dado que los que existen están saturados.



Durante la pandemia por Covid-19 se aprobó además una obra en la que se trabaja para ampliar el panteón Bosques de Xalapa que les daría 350 espacios más para inhumación.

Local Veracruz, quinto lugar nacional en fallecimientos por Covid-19



El jefe de la Unidad de Cementerios, Máximo Domingo Hernández, reconoció que los espacios para inhumar que quedan son muy pocos, pero explicó que hay muchas familias que los adquirieron desde hace varios años.



Los espacios se van descontando y eran los últimos de espacios disponibles y se tuvo que hacer uso de los espacios habilitados, por ejemplo en cementerio Palo Verde; suena alarmante, pero es coherente en el sentido de que no todas las defunciones necesitan un espacio nuevo



Explicó que la mayoría ya cuenta con fosas que adquirieron de muchos años atrás familiares o que compraron de manera personal.



En el caso de Coatepec existe un panteón municipal en la cabecera y otro más en la localidad de Cuauhtémoc, el primero está saturado y no hay forma de que pueda ampliarse y el segundo es solo para los ejidatarios. “En el panteón municipal ya no hay espacios, en el de Cuauhtémoc hay espacios, pero solo es para los ejidatarios”, dijo el encargado del cementerio municipal, Eugenio Martínez Ledo.



Recordó que recientemente se hizo uno nuevo cementerio particular justo en la pandemia por Covid-19 y que funciona hace cerca de un año, mismo que es ecológico y que se denomina Jardín Memorial “Puerta del Cielo”.



En Xico existe un panteón en la cabecera municipal San Juan de la Paz; en la congregación de San Marcos de León existe otro, lo mismo que en otras localidades hacia el Cofre de Perote, que son administrados por los propios lugareños.

Los panteones, saturados y no hay proyectos para ampliarlos / Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Abel López Fuentes administrador, expuso que en el de San Juan de la Paz ya no hay espacios disponibles para inhumación, aunque la ventaja es que la mayoría de la población tiene ya un lote familiar. Sostuvo que, si bien hay necesidad de construir un camposanto nuevo, no hay un proyecto cercano.

Te puede interesar: Panteones sí pueden abrir en Día de Muertos, pero con restricciones: Gobernador



“Aquí ya no tenemos ni un lote, el municipio ya no tiene nada y solamente como hay señoras de El Espinal y otras localidades que antes sepultaban aquí, han ido vendiendo sus panteones y es como algunas personas se han ido armando de sus espacios. A ver si con el nuevo presidente se puede comprar otra fracción aquí”, dijo Guillermo Hernández Oliva encargado del cementerio municipal.

Cementerios de la zona centro de Veracruz, también saturados

Con la pandemia del Covid-19 los panteones de los municipios ubicados en la zona centro del estado reportaron saturación debido la gran cantidad de decesos a causa del virus por lo que en algunos casos fueron ampliados y otros proyectan la construcción de otro cementerio.



En Veracruz se reportan 2 mil 278 víctimas de Coronavirus, por lo que la regidora dela Comisión de Cementerios Rosario Vera Vera informó que se inició un proceso de exhumación para liberar espacios debido a que el panteón estaba llegando a su máxima capacidad.



Y es que además de las inhumaciones de personas originarias de Veracruz, también se entierran personas que no viven en el puerto, sino que los familiares hacen el procedimiento y al final quedan en el municipio.

Los panteones, saturados y no hay proyectos para ampliarlos / Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Por ello, el alcalde Fernando Yunes Márquez no descarta que la próxima administración tenga que iniciar el procedimiento para la construcción de un nuevo cementerio municipal pero insiste que sería competencia de la próxima autoridad. “Seguramente la próxima administración tendrá que revisar el procedimiento”, señala.En el caso del municipio de Tlalixcoyan el presidente municipal Agustín Lagunes Álvarez explica que el ayuntamiento tiene la administración de dos panteones los cuales se ubican en la cabecera y en la localidad de Piedras Negras.

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Hizo hincapié en que el año pasado por la pandemia se tuvo que comprar un terreno para anexarlo, que fue la tercera etapa y que tuvo un costo de más de un millón de pesos en la obra de extensión y adecuación.

Panteón de Orizaba / Foto ilustrativa: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

“No hay proyecto porque hay condiciones de espacio en los cementerios que tiene a cargo el ayuntamiento”, afirma.En el municipio de Jamapa debido a la emergencia sanitaria, el ayuntamiento realizó la compra de media hectárea de terreno para la ampliación del panteón municipal.“La presente administración compró media hectárea para la ampliación del panteón, pero ya llevamos consumido más de la mitad que es un cuarto, por esto de la pandemia además que en Jamapa cobramos muy barato el tema de la inhumación y los terrenos no pasa de los 3 mil pesos, el tema de los terrenos ya corresponderá a la siguiente administración evaluar las condiciones”, indica.

Foto: Archivo | René Corrales | Diario de Xalapa

Con información de Ingrid Ruiz