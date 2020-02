Los tropiezos de la izquierda en Veracruz: entre divisiones y el abandono por la lucha social

Xalapa, Ver.- Las divisiones de los grupos, la pelea por cargos y puestos políticos pero sobre todo el abandono de muchas de las causas sociales son algunos de los errores que ha cometido y sigue cometiendo la izquierda tanto a nivel nacional como en Veracruz. Actores políticos coincidieron en que, es necesario que los partidos que se identifiquen con esta ideología realicen un replanteamiento a fin de volver a ganar la confianza que la gente tuvo en ellos.

SE HA ABANDONADO LA LUCHA SOCIAL

Aunque la izquierda en México ha sido un factor fundamental para las alternancias, equilibrios sociales, políticos y económicos en los últimos años se ha dejado a un lado la lucha social y se dejó alcanzar por la partidocracia aseguró Juan Montes de Oca, consejero estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Añadió que, aunque de manera general los partidos políticos se han vuelto una “lucha por cargos” es en los de izquierda en donde se ha visto más significativa esta pelea. “El partido al probar espacios públicos ha perdido el rumbo y es lamentable”, dijo.

El perredista destacó que, a pesar de que el partido político que dirige los destinos del estado y del país es encabezado por un actor identificado como de izquierda, Morena no tiene una plena definición ni liderazgos visibles ya que está conformada por exmilitantes de muchos partidos políticos.

SE NECESITAN LÍDERES QUE SEPAN RESPETAR INSTITUCIONES

El perredista Fredy Marcos Valor aseguró que la principal crítica que se le puede hacer a la izquierda veracruzana es el no abanderar las causas sociales que le dieron origen. No obstante, asegura, se encuentran ante una nueva oportunidad de hacerlo ante el movimiento que representa Morena y su llegada al poder. Destacó que para lograr continuar en el escenario político, los partidos políticos de izquierda –incluido el PRD- necesitan de liderazgo de personas que sepan respetar las instituciones que los formaron y no repetir los vicios del pasado. En ese sentido, destacó que Morena actualmente está repitiendo acciones paternalistas como las becas y los apoyos directos que no abonan en nada a la democracia del país. Porque un estado benefactor es algo que ya fue superado por otros gobiernos y no es la solución. Creo que hoy lo que impera en el país es una izquierda neoliberal

EL RETO DE LA IZQUIERDA: NO GIRAR EN TORNO A CAUDILLOS

Uriel Flores Aguayo, militante de izquierda por más de 35 años expuso que los principales errores que esta corriente ha tenido han sido el no formar partidos sólidos con alto nivel teórico e intelectual, el no reconocer las diferentes expresiones de la ciudadanía pero sobre todo el girar demasiado en torno a lo electoral y en las figuras de caudillos. “Eso es lo que hemos hecho mal y ese es el gran reto que tiene la izquierda mexicana de superar”.

El exdiputado local y exfuncionario estatal indicó que, aunque el partido en el poder no se ha autonombrado como un partido de izquierda, el que Morena haya llegado a la presidencia de la república es un gran avance ya que representa la oportunidad de que un grupo de personas de ideas progresistas, nacionalistas y anticorrupción dirijan los destinos de la nación. “Creo que tiene mucho futuro si no se vuelve una izquierda sectaria, caudillista, monopartidista o hegemónico como tuvimos al viejo PRO”, indicó.

SE DESVIRTUARON LOS PROYECTOS Y SE CORROMPIERON

El expresidente municipal de Teocelo, Cristian Texon Viccon asegura que actualmente existe una izquierda dividida en grupos y que estos no han logrado ponerse de acuerdo para presentar una propuesta clara y viable que contribuya al desarrollo del país. En el caso de Veracruz, asegura siguen existiendo algunos liderazgos que deben recuperarse a fin de lograr que la gente vuelva a creer en la política en general. “Esa es la gran tarea que tenemos la gente de izquierda que pensamos de una manera más equitativa, más social y más justa”.

Reconoció que, a nivel general, los actores políticos de izquierda cometieron el error de desvirtuar los proyectos sociales que debían aterrizarse para las personas más vulnerables e incluso, muchos abandonaros sus ideas e incluso los corrompieron. “Sin embargo creo que hay un gran futuro para las izquierdas, estamos ante la oportunidad de pensar de una manera más real y de encaminarnos a combatir la desigualdad que sigue frenando a México”

LA IZQUIERDA Y EL PRD ESTÁN MÁS VIVOS QUE NUNCA

El exdirigente estatal Rogelio Franco Castán, asegura que ante las circunstancias políticas que se están presentando en México, la lucha histórica que en este país ha dado la izquierda está más vigente que nunca al querer y que como oposición tiene que seguir luchando y reivindicándose. “Hay que seguir dando las luchas que se ganaron en el pasado para tener instituciones autónomas que hoy se quieren desaparecer”, dijo.

Expuso que la izquierda en Veracruz enfrentó una serie de cambios y transformaciones de las que su partido, el PRD, aprendió mucho. No obstante, reconoció que es necesario que el partido del sol azteca tenga un replanteamiento de fondo que le permita cambiar formas y esquemas para recuperar la confianza que le tuvo la ciudadanía. “Yo creo que hay que retomar muchas causas sociales con la fuerza que se requieren en el país y en el estado de Veracruz. Acercarse a la gente es fundamental, hoy las necesidades son muy parecidas que en el pasado, ahí están”, concluyó.