A la baja venta de billetes de lotería en el puerto de Veracruz: Vendedores

Veracruz, Ver.- Aunque los montos de los premios no han bajado y las oportunidades de ganarse la lotería es la misma, los vendedores de billetes de lotería siguen ejerciendo este oficio por tradición, más que por las ganancias que les dejan.

Cristina González Cruz tiene 48 años vendiendo billetes de la Lotería Nacional en la zona del Centro Histórico de la ciudad de Veracruz y asegura que en la actualidad vende apenas el 10 por ciento de lo que vendía hace 15 años.

Entrevistada mientras porta los billetes de lotería que ofrece a los transeúntes, afirma que la gente dejó de comprar series completas y ahora compra cachitos de 60 pesos, “si bien le va”. Regularmente se abastece con 20 series para la venta y el día del sorteo a las 3 de la tarde regresa los que no pudo vender.

Sin embargo, asegura que antes lograba colocar hasta 100 series diarias. Antes como ahora, recibe 10 por ciento del total de la venta que logra colocar entre los compradores o “jugadores”, como le dice ella a sus clientes.

Cristina afirma que la lotería es real y a través de los años ha visto la fortuna de muchas personas, en donde destaca la suerte de Fidel Herrera Beltrán, quien se sacó el premio mayor con una serie que le compró a ella en la ciudad de Veracruz.

Recuerda que era diciembre y el entonces gobernador se encontraba en la zona, a ella le quedaba una última serie y por sugerencia de un mesero se le acercó a Fidel Herrera, quien en medio de su equipo de seguridad ordenó que le abrieran el paso y le compró la última serie.

Afirma que por esa venta recibió solo el pago del precio de la serie, y no participó en ningún tipo de montaje, ya que fue la suerte del exmandatario lo que le valió para ganarse el premio mayor.

Sin embargo, a la distancia del tiempo reflexiona y afirma que los jóvenes ya no creen en la lotería o están poco habituados a jugar. “Los jóvenes casi no compran, porque no creen en esto. Yo que tengo tantos años y he vendido muchos premios mayores, segundos y terceros. Yo fui quien le vendió su cachito a Fidel Herrera, el premio mayor”.

Cristina cuenta que entró en el oficio de billetera por su esposo, ya que sus padres, es decir, sus suegros, se dedicaban a la venta de los billetes de lotería. Señala que es lo único que sabe hacer y no lo dejará hasta que ya no pueda caminar.

Aunque ninguno de sus hijos o nietos se dedicó a seguir la tradición, asegura que es mejor porque se trata de un oficio ingrato en el que hay que caminar mucho para sacar lo del día.

El mes de diciembre espera que cierre fuerte y le deje un poquito más de ganancias, ya que es cuando regularmente las ventas despuntan. “En diciembre es cuando nos va mejor a los billeteros, porque está el premio mayor y porque hay más gente que compra, además muchos jugadores nos dan nuestro aguinaldo, porque nosotros no recibimos un aguinaldo”.

¿Otros premios han desplazado a la Lotería Nacional?

Elvia Lurias Gómez tiene 31 años vendiendo billetes de lotería y empezó por una invitación que le hizo el amigo de su esposo. Desde entonces encontró una forma de sustento para apoyar en su hogar y para ir viviendo al día con los gastos.

Recuerda que hace muchos años la venta de los billetes dejaba muchas ganancias, ahora es menor pero le sirve para cubrir sus necesidades diarias y de vez en cuando generar un pequeño ahorro para los tiempos de ventas bajas.

Reconoce que diciembre es la mejor fecha, pues además de que muchos se acercan para comprar los billetes por tradición, también hay clientes que les dan un aguinaldo, como forma de propina por la atención de todo el año.

Ella cree que las ventas bajaron hasta 80 por ciento, pero considera que no es por falta de interés, sino por el desplazamiento originado por los juegos de otras marcas, como son los pronósticos, que tienen otros juegos y más premios, aunque en menor monto.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, afirma que al igual que Cristina se dedicará a la venta de billetes de lotería hasta que ya no pueda hacerlo o esta deje de expedirse.