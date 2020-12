Madre de David “N”, autodefensa detenido, teme por la vida de su hijo

Fotos/ Raúl Solís

Veracruz, Ver.- Familiares de los autodefensas David “N” e Iván “N” temen por sus vidas al señalar que son presos políticos del gobierno de Veracruz.

En medio de lágrimas, Magdalena Dionisio Fercano, madre de David “N” exigió al gobierno que encabeza Cuitláhuac García Jiménez la liberación de su hijo tras señalar que se violentó su proceso, ya que el juez había ordenado que permaneciera recluido en “el Penalito” de Playa Linda en la ciudad de Veracruz y fue trasladado a Chiapas en medio de un fuerte operativo.

Indicó que desde el pasado 4 de diciembre no ha podido hablar con su hijo y teme que su vida corra peligro porque fue acusado injustamente.

“Mi hijo es inocente, apelo al señor gobernador para que regrese a mi hijo David, pido que toque su corazón como padre, hijo, hermano, yo no sé de mi hijo desde el viernes 4 de diciembre, no se me ha permitido verlo y temo que le ocurra algo, el como Iván no son delincuentes, aquí tengo la constancia de no antecedentes penales, tengo miedo de que le pase algo, que esté en peligro su vida, quiero que regresen a Veracruz”, demandó la afligida madre entre lágrimas.

En tanto Delia Rodríguez esposa de Iván “N” acusó que todo el proceso, desde la detención de ambos integrantes del grupo de autodefensas, ha estado plagado de irregularidades pues ni siquiera fueron notificados de su traslado y no hay fecha de audiencia.

Dijo que se enteraron por medio de la prensa que habían sido trasladado a Chiapas, pero mencionó que no cuentan con los recursos para estar viajando para tratar de saber de ellos.

“Queremos que los regresen, queremos saber por qué los trasladaron sin notificar, hay muchas irregularidades en todo el proceso, el gobierno se está ensañando con ellos, tenemos miedo de que les pase algo porque no hemos podido hablar con ellos, no hemos podido verlos, estamos en medio de una total incertidumbre”, declaró.

Acompañada de amigos y demás familia, las mujeres piden ver a sus seres amados y tener le certeza de que están vivos y que están bien.