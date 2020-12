Autodefensas se manifiestan a las afueras del “Penalito”

Veracruz, Ver.- Integrantes de los Autodefensas se manifestaron a las afueras de las instalaciones del “Penalito” para exigir la liberación de David "N" e Ivan "N" detenidos desde el pasado fin de semana.

En voz de Julia Klug de los Autodefensas de la Ciudad de México los inconformes exigieron al gobernador Cuitlahuac García su libertar al considerar que son presos políticos.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Le pedimos al gobernador que libere a nuestros compañeros, el ha dicho que los Autodefensas no existen y que Villalobos no es autodefensa, quiero decirle que él no lo nombró pero nuestro general Míreles si, son presos políticos y los detuvieron porque son una piedra en el zapato”, denunció.

El grupo de manifestantes se plantó a las afueras del “Penalito” en donde lanzaron una serie de consignas contra el gobierno estatal y advirtieron que las movilizaciones continuarán hasta lograr su liberación.

La llamada generala, Julia Klug mencionó que a nivel país hay un total de siete presos políticos, todos emanados del grupo de autodefensas, dos de ellos en Veracruz.