Madre pide ayuda para operar a su hijo en México; en Veracruz nadie le ha dado apoyo

Veracruz, Ver.- Buscando la atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno que se congregaron en el evento de revista y llegada de los veleros como parte del Festival Velas Latinoamericanas 2022, la señora Zenaida Citlali Cruz López pide apoyo para su hijo Edson Benjamín quien requiere de una urgente operación.

Con el bebe en brazos, la afligida mujer relata que su hijo además de caerse al nacer vino con malformaciones en el ano, orejas, cartílago y una mano por lo que ya ha sido intervenido cuatro veces.

Explica que actualmente el menor carga con una bolsa de colostomía para recolectar las heces y requiere de una operación.

Zenaida Citlali Cruz López pide apoyo para su hijo Edson Benjamín / Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Afirma que aunque en un principio recibieron la atención en el IMSS después les dieron largas para volver a tratar el pequeño y aunque han tratado de buscar apoyo con otras autoridades al momento nadie ha podido resolver su situación.

“He estados tocando puertas casa por casa para recaudar dinero porque quiero irme a México al hospital del niño porque aquí nadie me ha dado respuesta, me dicen que me van a ayudar y nada, en el Hospital Regional me dijeron que me iban apoyar metí papeles y a la fecha no me han vuelto a llamar, en el IMSS la espera es muy larga y estamos desesperados queremos que nuestro hijo esté bien que sea como los otros niños, el 30 de junio va a cumplir un año”, expresa.

La entrevistada teme que una infección pueda poner en riesgo la salud de su hijo por lo que pide que se les apoye para que el menor sea operado cuanto antes, ya que está próximo a cumplir un año de edad y no ha tenido calidad de vida con tanta operación.

Reconoce que no tiene idea de cuánto cuesta la operación y los gastos médicos que se llevará con su hijo pero asegura que no pierde la fe a pesar de las adversidades que se han presentado.