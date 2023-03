Casi cinco meses sin ingresos: jubilado pide ayuda para recibir pago de su pensión

Albino Jácome Pérez, maestro de Educación Primaria, quien fue supervisor escolar en la zona 74 de Xalapa, se plantó en la plaza Sebastián Lerdo, para exigir que le paguen su liquidación, sistema de ahorro y un seguro por enfermedad.

Denunció que desde casi cinco meses no percibe ingreso alguno, por lo que su familia está "malviviendo".

El maestro se jubiló por incapacidad médica, por estar imposibilitado físicamente para desempeñar el cargo, por lo que señaló que por años cotizó en diferentes fondos y ahora que necesita su dinero para comer y sobrevivir con su familia, las autoridades no le responden.

¿Por cuántos años laboró en la Secretaría de Educación de Veracruz?

Indicó que trabajó por 33 años en la Secretaría de Educación de Veracruz, pero se le ha negado el apoyo para agilizar el pago de su liquidación, su pensión, el seguro por incapacidad y el sistema de ahorro para el retiro. Dinero que concentra la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

El maestro comentó que por la falta de dinero está “malviviendo” con su familia, por lo que pidió la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pues se están violando los derechos de sus hijos a una educación y alimentación digna.

“Creo que nos hemos dejado por muchos años los docentes de esperar los tiempos del pago del IPE; de cualquier situación nos hemos dejado, pero necesitamos que nos apoyen y nos atiendan”, pidió.

Explicó que después de hacer todos los trámites y movimiento para solicitar su baja en el Instituto de Pensiones y recibir su liquidación y el pago de su pensión, le dijeron que el proceso llevará al menos nueve meses. “No he cobrado desde la primera quincena de noviembre del año pasado”.

En el caso del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que, dijo, solicitó ante la Sefiplan tampoco se lo quiere entregar, pues el argumento es que deben pasar seis meses más, después de que hizo el trámite, para que le sea entregado el dinero que aportó al gobierno federal.

El maestro pidió la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“Y me dicen que me lo van a entregar pasados seis meses, y yo lo requiero ahora que no percibo nada. Y el seguro institucional, la Secretaría de Educación contrató una aseguradora, para que, en un proceso de defunción o enfermedad, nos puedan dar un seguro”.

En ese caso, detalló, no le ha sido notificado cuándo podrá recibir el pago al que tiene derecho, por lo anterior, se plantó en la Plaza Lerdo, para pedir que los titulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco; del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Daniela Griego; y la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), que dirige Zenyazen Escobar García, agilicen los trámites y le paguen.