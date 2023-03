¡Tres años sin director! Padres de familia de primaria piden atender problemáticas

Veracruz, Ver.- Padres de familia de la escuela primaria "Salvador Díaz Mirón" del municipio de Veracruz, se manifestaron afuera del plantel debido a que tienen 3 años sin director y urge que atiendan las diferentes problemáticas que se registran en ese plantel, entre ellos los casos de bullying.

Acusaron que el plantel se está volviendo un desorden debido a que no hay quien firme las boletas, no se le da mantenimiento a la escuela, el intendente está por irse de incapacidad y no hay quien solucione el reemplazo y hay casos de acoso escolar, entre otros.

¿Qué otros problemas se han presentado en la escuela primaria "Salvador Díaz Mirón" de Veracruz?

Rosalinda Rodríguez Tronco, madre de familia, denunció que su hija ha sido víctima de malos tratos por parte de sus compañeros y ocurren situaciones similares con otros estudiantes, sin que hasta el momento sean atendidos por falta de una autoridad educativa.

“Con mi hija unos compañeritos le dicen palabras mayores y de eso no salen, en otros salones igual, hay niños golpeados, y niños que arrastran por todo el patio y la verdad que ya estamos cansadas de lo mismo”.

Los padres de familia están temerosos que los casos de bulliyng puedan replicarse como el ocurrido en días pasados en el estado de México, donde una menor golpeó y provocó la muerte de una de sus compañeras y días después fue detenida.

“No hay llegado a más porque yo soy una de las mamás que no se saben dejar, paso y hablo con la maestra o con el niño y no ha pasado a mayores y no vamos a esperar a que suceda lo de la niña que golpearon en la secundaria, nosotros necesitamos un director”, comentó.

Al tiempo que agregó que por falta de director en las boletas de calificaciones todavía aparece el nombre de la directora anterior.

"Se supone que aquí hay una directora porque en las boletas sale el nombre de Yazmín del Carmen. Se supone que ella está cobrando por dos escuelas porque tiene 3 años que de aquí se ausentó, pero está cobrando también en la otra escuela en dónde está y mientras no la den de baja aquí, no nos harán caso".

Los padres de familia están temerosos que los casos de bulliyng puedan replicarse como en otras instituciones / Foto: Cortesía | Pixabay

Los quejosos señalaron que recientemente llegaron apoyos para la escuela; sin embargo, estos fueron recibidos por el director del turno vespertino, debido a que en la mañana no había una autoridad oficial que los aceptara.

Además, se presentan otras problemáticas como retrasos administrativos e incluso la escuela constantemente se encuentra sucia por falta de personal de intendencia.

¿Cuántos alumnos de la escuela primaria "Salvador Díaz Mirón" son afectados?

Los padres de familia solicitan el apoyo de la Secretaría de Educación de Veracruz para darle pronta solución a su problema, debido a que los más afectados son los alumnos de la primaria.

Son aproximadamente 220 alumnos los que se ven afectados derivado de que la escuela no cuenta con un director, declaró la madre de familia.