Padres de familia de la escuela "Octavio Paz" de Naolinco piden regresar a clases presenciales

Padres y madres de familia de la Escuela Primaria "Octavio Paz" del fraccionamiento Cuatro Soles, se manifestaron junto con sus hijos, frente a Palacio de Gobierno y bloquearon por unos minutos la calle Enríquez para exigir la atención de las autoridades educativas para que puedan regresar a clases presenciales.

Acusaron que tras el supuesto daño estructural que sufrió el plantel luego del sismo de marzo pasado, no han podido tomar clases en sus aulas.

Protección Civil indicó que no se puede ocupar la Escuela Primaria "Octavio Paz"

Verónica Díaz Aguirre presidenta de la Asociación de Padres de Familia, recordó que la dirección de Protección Civil les hizo un dictamen donde les indican que no se puede ocupar la escuela; sin embargo, el pasado viernes el Instituto de Espacios Educativos señaló que no hay ningún riesgo estructural.

"Ayer se acudió con el presidente municipal de Naolinco y no nos atendió, nos dijo que somos un fraccionamiento que no está municipalizados y que no pertenecemos a su jurisdicción, pero en enero sí pertenecemos cuando pagamos un predial, ahí sí le pertenecemos a Naolinco".

Denunció que la escuela está en total abandono, por lo que pidieron la intervención de las autoridades para ser tomados en cuenta y los menores puedan regresar a clases.

¿Cuántos estudiantes toman clases en la Escuela Primaria "Octavio Paz"?

Recordó que son más de cien menores los que estudian en seis salones a los que no los dejan entrar y por lo que tienen que tomar clases virtuales.

"Queremos que nos den una solución ya que el dictamen de Protección Civil no nos permite entrar a la escuela y Espacios Educativos ya nos dijo que no hay ningún riesgo en la estructura".

Y es que dijo, ante ello, y aunque acudieron ya a la dirección de Protección Civil de Naolinco, se niegan a darles una solución por lo que acudieron a pedir el apoyo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.