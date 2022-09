Toman escuela de Teocelo; no quieren a maestro de Química por faltista

Padres y madres de familia de la escuela secundaria "Manuel C. Tello", ubicada en la cabecera municipal de Teocelo, mantienen tomado el plantel para exigir la destitución de un maestro de tercer grado tras acusarlo de faltista e incumplidor.

De acuerdo con los inconformes, el maestro se encuentra a cargo de la clase de Química para dos grupos de tercero, pero, según lo que dicen, desde hace 6 años no se ha esmerado para transmitir los conocimientos a los alumnos.

¿Qué ha dicho la SEV ante la situación del maestro de Química de la escuela "Manuel C. Tello"?

Señalan que el año pasado se firmó un oficio con autoridades de la SEV para obligar al maestro a cumplir con sus labores.

Sin embargo, abundaron que la situación no mejoró, pues dicen que el maestro no explica las actividades a los estudiantes y en ocasiones de plano no se presenta a dar clases.

Alrededor de las 6:20 horas de hoy, padres y madres de familia se reunieron en la entrada principal del plantel para tomarlo y con ello exigir a la dirección de esa escuela y a la SEV llevar a cabo la destitución del maestro, pues aseguran que ya no lo quieren en esa secundaria.

También sostienen que se sabe que se postuló a una docente nueva que cuenta con el perfil para tomar el cargo de maestra de Química, sin que se sepa el por qué a la fecha no se ha llevado su nombramiento.

Situación con maestro de Química no es la única en la escuela secundaria "Manuel C. Tello"

La situación con el maestro de Química no es la única en la escuela secundaria "Manuel C. Tello", pues los inconformes agregan que falta un maestro de Inglés y otro de Arte.

En la escuela solo hay un maestro de Inglés enfocado en las clases de un grupo y que dejó de impartir a los demás porque dejaron de pagarle las horas extra.

Padres y madres de familia señalan que el año pasado se firmó un oficio con autoridades de la SEV para obligar al maestro a cumplir con sus labores | Foto: Cortesía | Padres de familia

Con relación al maestro de Artes, manifiestan que también es una situación de varios años y que de plano a los estudiantes de primero y segundo les recortaron una hora de clases, que debería ser destinada para esa materia.

Los manifestantes señalan que no liberarán la escuela a menos de recibir una respuesta satisfactoria sus demandas.

También dicen que el director y un representante de maestros acudieron a las oficinas centrales de la SEV, en esta capital, para tratar de encontrar una solución.