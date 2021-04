Maestros temen regresar a aulas, aunque los vacunen

Xalapa, Ver.- En medio de la incertidumbre, docentes veracruzanos esperan recibir la vacuna contra Covid-19 a fin de comenzar a pensar en el regreso a clases presenciales, sin embargo, piden que antes de volver a las aulas se diseñe una estrategia que sea segura para todos.

Esta estrategia, explicaron, deberá incluir la dotación de insumos de limpieza, así como la distribución de los espacios en los salones a fin de que las escuelas no se conviertan en un foco de infección, luego que autoridades federales anticiparon Veracruz será uno de los estados donde se iniciará la vacuna a docentes.

Aunque el arranque de la vacunación en el sector educativo es positivo para avanzar en la inmunización, los maestros veracruzanos tienen “mucho miedo” de recibir sus dosis y de regresar a las aulas en medio de la pandemia reconoció Alejando Cucurachi Durán, secretario general del Sindicato Integrador Alternativo de los Trabajadores de la Educación en México.

En entrevista, expuso además que la vacuna no es el único factor que se debe tomar en cuenta para el regreso a clases y es que, dijo, es necesario que también los alumnos tengan vacunas a fin de garantizar que no haya contagios en las aulas.

El docente precisó que, en el caso de Veracruz, la infraestructura de muchas escuelas públicas no es apta para el regreso ya que se encuentran muy saturadas de alumnos en espacios pequeños lo que hará imposible guardar la Sana Distancia. Además, dijo, no se cuenta con insumos básicos de limpieza como agua, jabón, cloro o desinfectantes y que en la mayoría de los casos son los padres de familia quienes tienen que cooperar para adquirirlos.

Cucurachi Durán recordó que, debido a la geografía veracruzana, hay un gran número de profesores que trabajan en zonas rurales y que se desplazan diariamente de sus hogares a sus centros de trabajo lo que incrementa el riesgo de contagios. “Ese traslado se convierte en un foco de infección y estaría llevando el virus de zonas en las que hay mayores contagios a lugares en los que no los hay o hay menos (…) eso también va a ocasionar que se regrese a semáforo rojo”, dijo.

Por su parte, la secretaria general del Sindicato Unificador Magisterial (SUMA) María Minelia Córdoba Herrera, se pronunció a favor de que el regreso a clases de se cuando se hayan aplicado vacunas no solo a los docentes, sino también a estudiantes y padres de familia.

“La mayoría de la gente ya está desesperada y quiere entrar a clases y por lo tanto el Gobierno debe garantizar las condiciones sanitarias para que se pueda lograr esto y eso quiere decir que no vamos a permitir que nada más sean vacunados los maestros, sino también los alumnos y los papás".

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Catedráticos de la UV se vacunarán

Enrique Levet Gorozpe, secretario general del Sindicato de Académicos de la Universidad Veracruzana (Fesapauv), dio a conocer que los profesores universitarios están en la mejor disposición de recibir la vacuna del Covid-19 a fin de comenzar el regreso escalonado a clases.

Sin embargo, pidió que antes de que eso ocurra se debe contar con un plan bien elaborado a fin de evitar en la medida de lo posible los contagios. “Recordemos que es un virus muy contagioso y si un joven llega infectado va a infectar a los demás y estos a su vez van a llegar a sus casas y podrían contagiar a sus papás que a lo mejor no estén vacunados. Se tiene que analizar todo esto, no es tan fácil”, dijo.

Destacó que en el caso del estado de Campeche, los maestros ya recibieron sus vacunas, incluyendo a los de la universidad, no obstante, no se han encontrado las condiciones que permitan el regreso a clases. “Ellos fueron los primeros en vacunarse y es momento en que todavía no regresan”, precisó.

Enrique Levet Gorozpe | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

En entrevista, el representante sindical dio a conocer que un porcentaje muy alto de los 6 mil docentes de la UV, estarían dispuestos a recibir sus vacunas y que incluso ya se han comunicado con el Fesapauv para conocer los lineamientos que se habrán de seguir para vacunarse. “Todavía no está muy claro cómo va a ser, pero lo que si es que ya me han preguntado algunos maestros qué va a pasar con las vacunas”.

Finalmente, Levet Gorozpe añadió que hay un sector importante de maestros de todas las regiones de la entidad que ya han recibido las primeras dosis de vacunas y están a la espera de complementar el esquema, esto debido a que rebasan los 60 años.