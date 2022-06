Proceso electoral 2024: Rechaza Manuel Huerta que se haya "destapado" para la gubernatura

El delegado de Programas del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara aseguró que no se anda destapando como aspirante a la gubernatura del estado para el proceso electoral del 2024.

En conferencia de prensa, recomendó a todas las personas que andan destapadas que en esta temporada de huracanes “tengan cuidado, que se pongan su capucha y se escapen del agua”.

"Yo la verdad no ando destapado, siempre he estado con mi camiseta bien puesta, yo dije que traigo la camiseta de la P, del pueblo, tatuada, ni siquiera es camiseta y traigo mi chaleco de Bienestar siempre, siempre ando trabajando", expuso.

Te puede interesar: Mi compromiso es servir al pueblo: Manuel Huerta

Local Vacunación Covid-19: Gobernador confirma suficientes dosis para menores de 5 a 11 años

Refirió que quizá los señalamientos que se han hecho sobre su interés de participar en los comicios se haya generado por las reuniones en las que ha participado y los contactos que logra, lo que hace pensar a otros que tiene una aspiración.

Recordó que en Morena se resolverá el asunto de las candidaturas a través de encuestas ciudadanas.

“El pueblo es sabio y tomará la mejor decisión, de manera que cuando lleguen esos tiempos fijaremos una posición. Yo lo que sí puedo decir es que lo que me anima es que la transformación se profundice. He trabajado toda mi vida, desde hace muchos años antes de que estos cambios ocurrieran estoy muy satisfecho y siempre voy a estar donde el pueblo me exija que esté”, comentó.

¿Cuándo será la vacunación contra Covid-19 para menores de 5 a 11 años?

Por otra parte, dio a conocer que la vacunación contra Covid-19 para menores de 5 a 11 años iniciará con la instalación de macrocentros en los municipios de Xalapa y el Puerto de Veracruz, con fechas que se anunciarán en el trascurso de esta semana.

Leer más: Se impulsarán estrategias para la producción de alimentos en Veracruz: Manuel Huerta

Los menores de edad serán inmunizados con la dosis de la farmacéutica Pfizer | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Mencionó que se analiza si la aplicación de las dosis se realizará en uno o más puntos de cada ciudad, además de tienen que determinar los días en los que se llevarán a cabo las campañas.

Recordó que los menores de edad serán inmunizados con la dosis de la farmacéutica Pfizer y habrá suficientes dosis para las solicitudes que se tengan.

Reiteró el llamado a los padres para que registren a sus hijos e hijas a través del portal www.mivacuna.salud.gob.mx, acción que es totalmente voluntaria.

¿Cuántos adultos mayores serán beneficiados con la Pensión para el Bienestar?

En otro tema, indicó que en Xalapa 3 mil adultos mayores recibirán sus tarjetas bancarias para el cobro de la Pensión para el Bienestar.

Mencionó que en la entidad serán entregadas aproximadamente 50 mil tarjetas del Banco del Bienestar.

"Ya estamos para pagarles en el mes de julio, cada dos meses estamos inscribiendo a los que cumplen 65 años. En esta ocasión, a los que se inscribieron del mes de enero hasta finales de abril, ahorita se les va a entregar la tarjeta y se les va a reconocer su derecho con el pago de julio y agosto", comentó.

Destacó que ya son más de 800 mil adultos mayores en Veracruz los que reciben el pago de la Pensión para el Bienestar | Foto: José Luis Romero | Diario de Xalapa

Destacó que ya son más de 800 mil adultos mayores en Veracruz los que reciben el pago de esta pensión.

“Algunos de los plásticos estaban pendientes de entregar a sus titulares, pero ya se están otorgando, ahora todos los programas sociales del Gobierno Federal se otorgarán de esta manera. Recientemente se les entregó a más de 20 mil pescadores bancarizados los 7 mil 200 pesos de subsidio del programa Bien Pesca, lo que representó una erogación de más de 200 millones de pesos”, expresó.