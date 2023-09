Ley muerta, la legalización del aborto en Veracruz, denuncian feministas en 28S

Un grupo pequeño de mujeres salió a las calles de Xalapa para exigir que se cumpla con la aplicación del aborto seguro y gratuito, el cual es legal desde julio de 2021 en Veracruz.

En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, el contingente recorrió algunas calles de la ciudad.

La salida del grupo de mujeres fue en el Teatro del Estado y se realizó el recorrido por la avenida Manuel Ávila Camacho, el viaducto, Primo Verdad y concluyó en la plaza Sebastián Lerdo. El grupo de mujeres hizo varias paradas durante el trayecto, la primera de ellas fue en el monumento a la madre, donde realizaron un pronunciamiento.

Hoy se conmemora el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro | Foto: René Corrales/Diario de Xalapa

Además, colocaron al monumento un pañuelo verde en el cuello. La segunda parada fue en el viaducto, donde se emitieron consignas contra el sistema patriarcal.

En la iglesia del Beaterio, ubicada Ignacio Zaragoza, se realizó la tercera parada, donde se realizaron pintas

A lo largo del recorrido, las mujeres sacaron aerosoles y realizaron pintas en algunas paredes y las protecciones de metal que fueron colocadas en la torre de la Secretaría de Seguridad Pública.

Con pancartas emitieron mensajes en los que pedían a las autoridades que se de cumplimiento a la legalización del aborto, ya que a pesar de haberse despenalizado en Veracruz en los espacios de salud no se aplican de manera adecuada.

En el pronunciamiento que fue emitido por una de las mujeres que decidió resguardar su integridad, se señaló que a dos años de la despenalización del aborto en el estado de Veracruz no se ha garantizado para ninguna mujer, niña o adolescente un acceso digno a un aborto seguro.

¿Cuál fue la denuncia de las feministas?

"Estamos aquí para denunciar la ineficiencia del estado en garantizar y poner fin a la criminalización, el estigma que sufren las mujeres. En Veracruz, como en muchos sitios, hay obstáculos inaceptables cuando buscan acceder a un aborto seguro, la burocracia y la falta de acceso a los servicios médicos adecuados ponen en peligro la vida y la salud de las mujeres. esto es inaceptable", expresó la mujer ante el contingente.

Indicó que las mujeres no deberían ser forzadas a poner en riesgo sus vidas y su bienestar sólo porque el Estado no cumple con su responsabilidad de garantizar el acceso médico seguro.

"La criminalización del aborto en Veracruz perpetua un ciclo de estigmatización de las mujeres, em lugar de recibir el apoyo y la atención que necesita, las mujeres son tratadas como criminales, esto crea un ambiente en el que las mujeres se siente avergonzadas y temerosas de buscar ayuda. Ninguna debería ser criminalizada por tomar decisiones sobre su propio cuerpo", destacó.

Asimismo, pidió al Estado no abandonar y condenar a la clandestinidad a las mujeres que toman esta decisión."Basta de la revictimizacion de las mujeres que ya enfrentan una decisión tan difícil. Exigimos que el estado cumpla con su deber de acceder a un aborto seguro, legal y gratuito, exigimos que se elimine y se ponga fin a la estima que rodea a la decisión personal, exigimos que se respeten nuestros derechos y se nos trate con dignidad, exigimos protocolos claros y seguros con las mujeres que deciden abortar", manifestó.

Además, denunciaron la negligencia de lo que debe ser un aborto seguro, "nosotras no vamos a esconder la rabia, no la vamos a convertir en vergüenza ni en propuestas que permitan convencer a los varones sexistas que intenta seguir manteniendo el control de las cuerpas, Veracruz no tiene aborto seguro", agregó.