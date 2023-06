Informe de PGR revela gravedad de casos de tortura en Veracruz

En los últimos cinco años, el estado de Veracruz ha registrado la mayor cantidad de investigaciones por delitos de tortura y tratos crueles en México, según datos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Con un preocupante 11.2 por ciento del total de casos documentados a nivel federal, Veracruz concentra un total de 670 expedientes, de un total de 5,983 abiertos en todo el país, de acuerdo con los datos del Registro Nacional del Delito de Tortura (Renadet), correspondiente al periodo del 1 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2023.

¿Cuáles son los estados con más casos de tortura?

Dentro de estos números, Veracruz destaca como el estado con la mayor incidencia, seguido por Oaxaca con un 10.1 por ciento (605), Jalisco con un 8.8 por ciento (526), Nayarit con un 8.4 por ciento (502) y México con 8.4 por ciento (501). A nivel federal se han abierto 3,256 expedientes por tortura y 2,727 por tratos crueles.

El Renadet reporta que, en promedio, se han abierto 1,140 expedientes anuales. Los delitos de tortura ocurrieron principalmente en Jalisco con un 13.7 por ciento (445), Oaxaca con 13.6 por ciento (444) y México con un 10.4 por ciento (339). Por otro lado, los casos de tratos crueles se concentraron en Veracruz con un 19.4 por ciento (530), Nayarit con 17.1 por ciento (466) y Morelos 11.0 por ciento (299).

Aunque la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura del estado de Veracruz aún no cumple con la integración de datos al Renadet, según un informe de transparencia, la Fiscalía General del Estado (FGE) reporta un total de 1,738 carpetas de investigación por el delito de tortura durante el periodo del 15 de agosto de 2018 al 15 de febrero de 2023.

En el documento, la FGE aclara que la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura inició sus funciones operativas el 15 de agosto de 2018, “recibiendo a partir de esa fecha y de manera paulatina expedientes radicados al interior de la entidad federativa.”

De acuerdo con el Renadet, actualizado hasta el 31 de marzo de 2023, con datos del fuero común y con información de 26 de las 32 entidades federativas, la Ciudad de México concentra el mayor número de expedientes por el delito de tortura, con 2 mil 020 registros, seguida de Chihuahua con 1,341 expedientes y el Estado de México con 716.

En comparación con la información estatal reportada al Renadet, la cifra total de expedientes por el delito de tortura abiertos en el estado de Veracruz (1,738), sólo es superada por la Ciudad de México y se posicionaría por encima de Chihuahua y el Estado de México.

Hasta el 1 de marzo de 2023, la FGE reportó que no hay registros de vinculaciones a proceso ni procesos judiciales correspondientes a los 1,738 delitos de tortura cometidos a nivel estatal.