Marchan en Boca del Río para exigir un alto a feminicidios

Boca del Río, Ver.- Con una marcha denominada "Por las que ya no están" mujeres exigen que frene la violencia feminicida en Veracruz y que no haya más casos Monse e Itzel.

Unidas en una misma voz, un reducido grupo de mujeres y algunos hombres que las acompañaron marcharon por el bulevar Ruiz Cortines desde el monumento a los Niños Héroes hasta la plaza de la Soberanía donde se encuentra la antimonumenta para recordar a las víctimas de la violencia feminicida en Veracruz y demandar a las autoridades que los casos no queden impunes.

Mónica de los Ángeles Palacios López quien encabezó la marcha aclaró que este es un llamado desesperado para frenar la violencia hacía las mujeres y que las autoridades también hagan su trabajo.

Mencionó que casos como el de Montse e Itzel ya no deben ocurrir dentro de la sociedad y que los responsables de estos hechos deben ser castigados con penas muy altas.

“Lamentablemente en Veracruz ha habido muchos feminicidios, el más reciente fue de Itzel quien tiene la misma edad que yo y eso me impacto y me motivo a salir a la calle para pedir justicia por ella. El caso de Montse también es muy cercano a mi por mi hermano entonces no podemos quedarnos calladas, estamos marchando por las que ya no están para que no se le olvide a las autoridades”, dijo.

Pese a la amenaza de una fuerte lluvia el grupo de mujeres camino sobre un carril del bulevar resguardadas por elementos de la dirección de Tránsito.

Con pancartas en manos, durante la marcha, el grupo lanzo consignas contra el gobierno y sus autoridades y pidieron a la sociedad unirse a este llamado de justicia.

Cabe destacar que este sábado, grupos feministas convocaron para otra marcha a casi dos meses del feminicidio de la joven Montserrat Bendimes Roldán la cual se llevará a cabo por la tarde partiendo desde la zona de Punta Azul hasta la plaza de la Soberanía.