Más bloqueos; protestan camioneros, maestros, obreros y comerciantes

Xalapa, Ver.- Integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas (Amotac) bloquearon el bulevar Xalapa-Banderilla para exigir que se ponga un alto a las empresas de grúas y demandar mayor seguridad en las carreteras.

Expusieron que, desde el 18 de diciembre de 2019, se habían estado señalando las anomalías para el sector de transportistas puesto que les imponen grúas que no tienen concesión y están fuera de norma.

El dirigente de la Alianza, Juan Durán Mendoza, dijo que constantemente son víctimas de robo de las unidades y de la mercancía a lo que se suma "el martirio" al presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Expuso que tienen "dizque concesión, yo creo que es más un favoritismo. Nos cobran excesivos costos por movernos de tres a cinco kilómetros, ya si me mueven 10, me suben más, es lo que queremos que el gobernador ponga atención o nos regularicen esas grúas. Hay cobros de cuando me arrastran unidades de 15 a 20 kilómetros de hasta 90 mil pesos, es cuando los recuperamos”.

Precisó que son víctimas del delito de robo de entre 8 a 10 unidades automotoras a la semana, de los cuales llegan a recuperar entre cuatro o cinco.

Por ello exigió a la autoridad que haya seguridad en las carreteras del Estado, ya que los atracos se registran por falta de vigilancia, no tan sólo de las autoridades estatales sino también de las federales “porque ni la Guardia Nacional hace su trabajo”.

“Seguridad Pública o el Gobernador tienen que ordenar que haya vigilancia en las carreteras, para los transportistas. En las carreteras 180, en la 140, vamos a hablar de Tampico a La Venta, Tabasco, de Orizaba a La Venta, que son las principales y sus ramales donde además se roban coches también”, manifestó.

No tienen el criterio de cobrar, lucran con el transportista y ya estamos cansados los transportistas de esos abusos y grúas que nos imponen. No manejan tarifas tienen un criterio a su antojo y conveniencia

Aunado a ello refirió que se han interpuesto denuncias contra las grúas, pero no avanzan en la FGE de ahí que decidieron bloquear parte del bulevar Xalapa-Banderilla.

Advirtió que las cerca de 400 unidades que pararon para la manifestación podrían convertirse en mil para regresar hoy a manifestarse.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Córdoba, Ver.- Profesores del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestaron en la caseta de cobro número 45 de Fortín de las Flores para hacer presión a las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), pues exigen atención médica e investigación para un grupo de maestros que sufrieron un accidente carretero y "fue un atentado".

Alrededor de las 11:00 de la mañana, los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llegaron a la caseta y por más de una hora estuvieron dando el paso libre. Cabe recordar que el pasado jueves cuatro profesores del Movimiento Magisterial sufrieron un accidente, sin embargo, a decir de los manifestantes, mientras se trasladaban a un foro en una camioneta Ford, doble cabina, esta tuvo afectaciones en las llantas.

Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Los profesores Guadalupe Hernández Manuel, Nabor Ramírez Santos, Omar Arguelles Pérez y Daniel Hernández del Ángel salieron lesionados del accidente, pero se percataron que las llantas estaban ponchadas, presuntamente dañadas con picos de acero.

Al lugar arribaron autoridades de Política Regional, así como el delegado de la SEV en Córdoba, Rogelio Gamboa Dorantes, sin embargo no existió una respuesta conforme a las peticiones de los docentes y estos por unos minutos más, bloqueando por completo la caseta e impidiendo el paso vehicular.

Luego de diálogo, los maestros de la MMPV-CNTE dejaron el paso libre, pero no pasó mucho tiempo para que los docentes se retiraran a las banquetas de la autopista, circunstancia que de forma inmediata fue aprovechada por trabajadores de la caseta de Fortín, quienes retomaron sus labores, acomodando las plumas y cámaras de seguridad que habían sido movidas por los manifestantes. Se supo de forma extraoficial que los profesores viajarán a la Ciudad de México.

Retiran brincolines en Los Lagos, protestan

Vendedores fijos y semifijos adheridos a la CROC bloquearon el centro de la ciudad para protestar luego de que personal del Ayuntamiento de Xalapa retiró cuatro brincolines del Paseo de Los Lagos.

El secretario general, Marcelino Amaro Morales, recordó que el viernes pasado llegó gente del ayuntamiento de manera arbitraria a desarmar sin dialogo de por medio y pese a que no se encontraban trabajando.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“Nosotros no estábamos trabajando, nosotros hemos respetado a la autoridad en este problema de salud (…) Ahí con acuerdo del ayuntamiento, se habían reubicado los puestos de brincolines y stands, pero este señor llegó y empezaron a desarmar sacando como tres o cuatro brincolines”, dijo.

Por ello señaló que están pidiendo al gobierno municipal que se respete los lugares puesto que si están allí es porque el Ayuntamiento se los autorizó dado que anteriormente estaban entre el puente del primero y segundo lago, pero fueron reubicados al área de estacionamiento.

“Estamos pidiendo la destitución del director de Administración Municipal, Uriel porque de alguna forma prepotente llegó a hacer ese operativo y la gente no está de acuerdo. Nosotros estamos instalados, pero no estamos trabajando, no estamos violentando nada”, dijo.

Añadió que llevan ocho meses sin trabajar por lo que también están solicitando que les abran los parques del Paseo de Los Lagos y Los Berros donde se instalan alrededor de 200 vendedores.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

La gente ha vendido lo poco que tenía, ha pedido prestado, ha empeñado y ya no puede, su economía está muy desgastada

Expuso que ya hicieron algunas propuestas para poder regresar como la colocación de filtros de sanidad, entregar cubrebocas, gel antibacterial o lo que se requiera.

Apuntó que los comerciantes solo quieren trabajar y que no son “delincuentes para que lleguen como llegaron a desarmar y con policía como para intimidarnos”.

Con información de Guadalupe Castillo | El Sol de Córdoba