Mayoría decidió no regresar a las aulas; aquí las razones

Las escuelas no abrieron las puertas a sus alumnos este lunes 24 de mayo como se había anunciado, en primer término porque el semáforo epidemiológico del Covid-19 volvió al color naranja para la capital del estado y en segundo porque los padres de familia decidieron que no había las condiciones de sanidad para sus hijos, puesto que las escuelas están siendo limpiadas y sanitizadas con recursos, tanto de docentes como de directivos y en algunos casos de padres de familia, porque no recibieron el kit de limpieza, dijeron los profesores Carlos Espinoza García, Lourdes Malpica Rebolledo y Jorge Luis Lucio Castillo, de la escuela primaria Rafael Ramírez, quienes estaban afuera repartiendo material y recibiendo tareas de sus alumnos.

Con ellos coincidió Gerardo Luna, director de la escuela Telesecundaria Juan Escutia, ubicada en la calle Gregorio Álvarez Rubio 44, la que se encontraba abierta porque los maestros y el director realizaban labores de limpieza con los materiales que los propios docentes llevaron, porque no habían recibido el kit de limpieza que se anunció les entregarían.

Asimismo permanecieron cerradas las escuelas primarias Boza, Enrique C. Rébsamen, Díaz Mirón, Graciano Valenzuela, Hermanos Flores Magón, Josefa Murillo, Miguel Hidalgo y Francisco Ferrer Guardia, Ingeniero Carlos Méndez Alcalde y los jardines de niños Estefanía Castañeda y María Montessori, entre otras.

Fue el aumento en los casos de Covid-19 en esta ciudad, el que recordó que la pandemia no está controlada, se vacunaron las maestros, pero el grueso de los padres de familia que en primaria va de entre 20 a 50 años no están vacunados, dijo el director de otra de las escuelas primarias que abrió sólo para hacer limpieza, verificar los servicios para encontrarse que no tenían agua, y para llegar a la conclusión de que una escuela grande requiere mucho mantenimiento que no se le dio durante un año en que ninguno de los intendentes se presentó a pesar de que recibieron su sueldo puntualmente.

El docente, quien prefirió omitir su nombre, dijo que él asistió a su escuela cada dos semanas para hacer algún papeleo, recoger libros o entregarlos, así como para revisar que todo estuviera en orden.

Padres de familia y docentes, quienes han mantenido una comunicación constante, realizaron reuniones virtuales a través de las que determinaron que no volverían a clases presenciales porque el ciclo escolar está por concluir, porque las escuelas no cuentan con recursos de las sociedades de padres de familia, ya sea porque los padres no aportaron cuotas durante este ciclo o por malos manejos de alguna presidenta; en ese contexto no tienen dinero para hacer los arreglos que los planteles necesitan.

Los maestros de la escuela Rafael Ramírez, ubicada en la calle Paraguay de la colonia Benito Juárez, quienes asisten todos los lunes a repartir tareas a sus alumnos, pues sólo se conectan los alumnos que tienen los medios electrónicos para hacerlo, dijeron que al volver el semáforo epidemiológico a naranja, éste concluirá como el 6 de junio, y ellos para el 14 de junio deberán iniciar a aplicar los exámenes finales, ya que tienen que subir las calificaciones al sistema de la Secretaría de Educación de Veracruz a finales de junio porque el ciclo escolar concluirá el 6 de julio, por lo cual ya no habrá oportunidad de regresar a clases presenciales sino hasta el próximo ciclo escolar.

Recordaron que en noviembre del año pasado la cocina de la escuela fue saqueada y los ladrones que entraron por la puerta principal de la cual volaron el candado, se llevaron el refrigerador, la parrilla y las cafeteras, entre otros artículos, pues este plantel brinda el servicio a estudiantes de desayunos calientes.

Por su parte Gerardo Luna explicó que los padres de familia de sus alumnos llegaron al acuerdo de no regresar a clases presenciales durante este ciclo que está por cerrar y como son ellos quienes toman la decisión de llevarlos o no, los directivos nada pueden hacer en ese caso.

NO HAY CONDICIONES PARA REGRESAR: PADRES DE FAMILIA

El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPF), Esteban Pablo Rodríguez Ortega, afirmó que, por no existir las condiciones, la mayoría de las y los padres de familia, decidieron no enviar a sus hijos a las aulas tal como se programaba para este 24 de mayo.

Explicó que esta decisión no dependía de las autoridades sino de los padres y madres de familia, “porque los hijos son nuestros y nosotros lo que queremos es el bienestar para nuestros hijos y aun las condiciones no se han dado”.

Acusó que, a estas fechas, hay planteles educativos que tienen maleza, no tienen agua y a las que, durante la pandemia, han entrado a robar equipo de trabajo.

Las condiciones todavía no están dadas al 100 por ciento para que con seguridad nuestros hijos regresen a clases, obviamente los padres de familia tienen la decisión de sí o no mandar a sus hijos a clases, es de ellos de quienes depende si van o no sus hijos a clases, no los podemos obligar.

Expuso que, aunque no se tiene el porcentaje de las escuelas que sí regresaron a clases, fue mínimo dado que la mayoría prefirió no retornar a las aulas.

“La gran mayoría habla de regresar hasta el próximo ciclo escolar, que se den las condiciones para este regreso a clases”, apuntó.

Rodríguez Ortega puso a disposición de las y los padres de familia el número telefónico 228 1099 852 donde se atiende por llamada o whatsapp, a quienes requieran del apoyo de la asociación de padres.

RETORNO, HASTA EL SIGUIENTE CICLO

VERACRUZ, Ver.- En las escuelas públicas de la región Veracruz-Boca del Río no hubo regreso a clases presenciales como lo anunciaron autoridades estatales, reportó el secretario de Organización de la Región Octava del SNTE Sección 32, Renee Palencia Góngora.

Dijo que fue por consenso entre padres de familia, maestros y autoridades, que llegaron a la decisión que el retorno a las aulas se hiciera hasta el siguiente ciclo escolar o hasta que hubiera las condiciones.

Aunque este lunes se autorizó el regreso presencial, tras la flexibilización del semáforo epidemiológico, la mayoría de las escuelas públicas optó por continuar a distancia. En un recorrido por diversos planteles educativos de la ciudad se constató que se encuentran cerradas y las clases se llevan a cabo a distancia.

Al respecto, Palencia Góngora expuso que ante el robo de tubería del suministro de agua y cableado eléctrico, que sufrieran varias escuelas públicas resultó imposible que los alumnos tuvieran un retorno seguro a las aulas.

“La verdad es que hay muchas escuelas que no tienen las condiciones, para regresar porque fueron saqueadas y les han robado a parte de equipo de cómputo, tubería de agua y de luz”. Se sumó la preocupación de los padres por el riesgo sanitario que implicaría, no se logró lo previsto por las autoridades educativasde Veracruz. Escuelas primarias como la Francisco Clavijero, la José Miguel Macias, el Instituto América, el Colegio Bachilleres, la Manuela Herrera y la José María Morelos y Pavón lucieron sin presencia de padres de familia y alumnos.

Alejandro Correa Valdivia, escuela José María Morelos y Pavón, dijo que la decisión de prolongar el regreso a las aulas fue tomada de manera consensuada con los padres de familia y profesores de la institución.

Desde hace semanas, sindicatos de la educación como el SNTE y la Asociación de Padres de familia advirtieron la probabilidad de que el retorno a las aulas se realizaría hasta el siguiente ciclo escolar por no existir las condiciones en las escuelas y el contexto sanitario.

"QUIEREN QUE PADRES Y MAESTROS CARGUEN CON TODO"

ORIZABA, Ver.- Las escuelas en la zona no regresaron a clases presenciales porque no existen las condiciones para hacerlo, porque el gobierno no dio los apoyos; “quieren que la sociedad de padres de familia y docentes carguen con todo cuando existe un presupuesto millonario”, aseveró Omar Hernández Dolores, coordinador de Democratización Sindical de Maestros de las Altas Montañas.

Agregó en entrevista que a las escuelas grandes se les dio un litro de desinfectante y una jerga, ese es el gran material que recibieron para limpiar sus instalaciones.

Consideró el coordinador de la asociación magisterial como una burla para el magisterio veracruzano, cuando apenas enviaron a golpear a varios docentes en Xalapa, quienes protestaban por un problema sindical, pero también se inconformaban por un regreso a clases sin condiciones seguras.

"Aparte del semáforo epidemiológico están las campañas políticas. Todo mundo anda en la calle. La propuesta es regresar a clases cuando termine la efervescencia política; mientras se sigue de forma virtual", agregó.

Y es que señaló que con las campañas hay más gente en las calles y aunque el sistema inmunológico de los niños sea fuerte puede ser portador de la enfermedad, lo mismo que los profesores y ambos pueden contagiar a quienes siguen resguardados en su casa, personas de la tercera edad y niños pequeños, "consideró una irresponsabilidad regresar a las aulas", insistió.

Señaló que él propone regresar dos o tres días después de que terminen las campañas políticas, para que la circulación y libre tránsito no esté aglomerado, pero será decisión de los padres de familia si llevan a sus hijos a la escuela o no.

Reconoció que el planteamiento de que el regreso no sea obligatorio es bueno, pues no se puede obligar a los maestros, alumnos y padres a regresar porque se puede terminar el curso actual de forma virtual y retornar al curso presencial hasta agosto, cuando comience el nuevo ciclo escolar. Mencionó que antes de volver a lo presencial tendrían también que subsanar las carencias pedagógicas de contenido que se ha detectado en los grupos de todos los niveles educativos.

"Los maestros que recibamos a un nuevo grupo debemos adaptarnos a la empatía al recibir a alumnos con rezago educativo, que no es culpa ni de los maestros, ni de los padres de familia, sino ser conscientes del tiempo que se vive", resaltó.

La señora Norma Martínez, cuya hija cursa el primer grado en la Secundaria Federal Margarita Maza, dijo que es necesario tomar en cuenta aspectos como la desinfección de las escuelas.

A ellos, les pidieron firmar un documento en el que conste que se comprometen a ir diariamente a desinfectar la escuela.

Además, “para quienes tenemos hijos en primero, que vuelvan a clase sería difícil económicamente, porque tendríamos que comprar el uniforme que solo usarían unos cuantos días, porque el de segundo año es diferente; sería un gasto innecesario y difícil de cubrir por cómo está la situación a causa de la pandemia”, señaló.

En otras, como la Pedro de Gante, de Río Blanco, los padres y las autoridades del plantel determinaron volver a clases el primero de junio, pero “la escuela es pequeña y son pocos alumnos, por lo que habría más control. Ellos volverán a regularizarse en las materias que se les dificulten y no irían toda la mañana como antes, solo un par de horas”, aseguró la señora Adelaida Rojas.

ALGUNAS PARTICULARES SÍ REGRESARON

CÓRDOBA, Ver.- Este lunes algunas escuelas particulares de nivel básico regresaron a clases presenciales con todas las medidas de sanidad, dijo Rogelio Gamboa Dorantes, delegado de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en Córdoba, pues recordó que existen instituciones que tendrán modalidad mixta.

“Algunos hicieron el estudio y al final como existe una plataforma para las estrategias escolares se reportó cómo sería el regreso a clases de forma presencial, mixto o virtual; de acuerdo a las estrategias de la escuela y el contexto es como se dará el regreso, si no seguiremos a través de plataformas”, dijo.

Dentro de sus registros le reportaron que cuatro jardines de niños volvieron a clases implementando las medidas de sanidad desde la entrada a la escuelas y en las aulas, usando el cubrebocas en todo momento.

Gamboa Dorantes expresó que en la zona que comprende a la delegación de la SEV que representa existen 80 escuelas particulares entre jardín de niños, primaria y secundaria, “de acuerdo con los protocolos que tenemos en cuenta, en días pasados se les dio una acreditación por parte de la Jurisdicción Sanitaria VI”.

En un recorrido a escuelas de la ciudad, se vieron algunas instituciones con los portones abiertos y carros en su interior; en un jardín de niños y primaria ubicada en la colonia del Barreal se apreciaron a alumnos dentro de los salones.

Jussey Echeverría, madre de familia del Instituto Dickens, expresó que la asistencia presencial fue opcional para aquellos padres que firmaran una responsiva, si no se aceptaba no hay problemas, pues las clases virtuales seguirán.

Dijo que serán dos días a la semana de clases presenciales, los demás por vía virtual, habrá 15 niños por salón y se aplicarán las medidas sanitarias desde la entrada a las instalaciones, “al menos mis hijas ya quería regresar, las sanitizo en casa y cuando llegan a la escuela lo hacen, llevan su bote de gel y trae cubrebocas, aparte llevan su comida, pues no hay servicio de cafetería”.

REGRESARON A LAS AULAS 407 ESCUELAS: SEV

El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, dio a conocer que ayer regresaron a clases presenciales 407 escuelas de nivel básico, media y media superior en varios municipios de la entidad.

Señaló que los datos detallados sobre el número de escuelas y personal educativo, así como de alumnos que se reincorporaron a las aulas este 24 de mayo los dará a conocer el próximo primero de junio.

"Los datos concretos los vamos a dar el primero de junio, sobre cuántos están a distancia y cuántos presenciales, debemos tener datos reales. En una rueda de prensa estaremos dando los datos de cómo nos encontramos", dijo.

Sin embargo, mencionó que 407 escuelas aplicaron las clases presenciales porque así lo decidieron en acuerdo los padres de familia y el personal educativo. Destacó que 7 mil 680 instituciones continuaron sus clases de manera virtual y 2 mil 341 de forma mixta.

"Los datos a la mano que tengo son estos, suman 10 mil 450 escuelas con referencia a educación básica, pero necesitamos reunir todos los datos para poder darlos a conocer a detalle", comentó.

