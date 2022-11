MC denunciará a Secretario de Gobierno por atacar verbalmente a la diputada Ruth Callejas

El partido Movimiento Ciudadano denunciará por violencia política al Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, por haber atacado públicamente de manera verbal a la diputada local Ruth Callejas Roldan, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, realizada el pasado 19 de noviembre.

En la comparecencia del Secretario, la legisladora le cuestionó sobre las acciones para prevenir la violencia feminicida y ante ello el funcionario puso en duda la capacidad de la congresista y sus méritos para ocupar la curul.

En un video, posteado en redes sociales, la diputada dijo que la respuesta obtenida ante sus cuestionamientos es una falta de respeto y un acto de violencia política.

“No solamente el funcionario del Gobierno de Veracruz me faltó al respeto como legisladora local, le faltó el respeto al Congreso de Veracruz en cuyo recinto parlamentario se encontraba el pueblo de Veracruz a quién representamos al cuestionar; cuestionó el criterio por el cual fui electa, cuestionó la paridad principio constitucional por el cual las mujeres podemos ocupar la mitad de los cargos públicos”, expuso.

Indicó que lo sucedido no puede quedar impune, por lo que recurrirá a las vías legales para actuar en consecuencia.

“Su respuesta no es tan solo un acto de misoginia, sino una violencia política en contra de las mujeres en razón de género y él como titular de la dependencia que ocupa de velar por la gobernabilidad del Estado debería ser el primero en evitar incurrir estos actos”, expresó.

¿Qué fue lo que dijo Eric Patrocinio Cisneros Burgos a la diputada Ruth Callejas Roldan?

El pasado sábado, Cisneros Burgos atacó públicamente a la diputada local del Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldan, durante la comparecencia ante el Congreso Local.

El funcionario, le dijo a la diputada que su partido no les da oportunidad a las mujeres pues no hay ni una sola alcaldesa, pues si bien las postulan, lo hacen en donde no tienen posibilidades de ganar.

Asimismo le señaló que ella no sería diputada local si el Organismo Público Local Electoral (OPLE) no le “corrige la plana” a Movimiento Ciudadano, por ello, pudo llegar a la curul.

Cisneros Burgos manifestó que el Gobierno del Estado, gracias al impulso de Cuitláhuac García, se tiene a mujeres en cargos como el Tribunal Superior de Justicia para que “violentadores” conozcan la fuerza del Estado. Además, aprovechó para atacar a los Gobernadores de Jalisco y Nuevo León a los que dijo, les va a mandar vía digital los comentarios de la congresista.

“Qué bueno que usted hace sus comentarios, pero por favor hágalos a los gobernadores de Jalisco y Nuevo León donde si hay mucha violencia, aquí en Veracruz la vamos disminuyendo coordinadamente. Sus comentarios, se los voy a hacer llegar vía digital a sus gobernadores”, le mencionó.

En respuesta, la legisladora le pidió que se enfocara en los problemas de Veracruz y dejara a los mandatarios de otros lugares hacer su trabajo.

“Yo no le pregunté sobre partidos políticos, hablé por todas y todos, todas las mujeres en Veracruz. Si en nuevo León o en Jalisco en Zacatecas o en otros estados la violencia incrementa, a mí me interesa Veracruz y me interesa mejorar la calidad de vida y la seguridad de hombres y mujeres del estado, por eso estoy legislando a favor de eso y colaborando con el gobierno”, puntualizó.

Además, evidenció que, aunque dice defender a las mujeres, no contaba con ni una mujer asesora en el escritorio donde estaba compareciendo.