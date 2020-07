Meseros libres salen a botear porque ya son 4 meses sin trabajar

VERACRUZ, Ver.- La pandemia del Covid-19 pone en desigualdad de condiciones a los meseros; los sindicalizados son liquidados y los libres salen a las calles a botear para llevar unos pesos a sus hogares ante la falta de trabajo.

Rosario Cantellano integrante de un grupo de meseros libres tuvo que perder la pena y salir a las calles a pedir dinero junto con algunos de sus compañeros porque ya son cuatro meses sin trabajar y urge el dinero en casa para atender las necesidades básicas.

Local 70 meseros fueron liquidados conforme a la ley; 38 están en pleito legal, ante crisis por Covid

Relató que son varios grupos de meseros libres que se emplean en eventos privados y la emergencia sanitaria impide que los salones y lugares donde suelen trabajar se abran.

“Nosotros somos meseros libres, trabajamos por eventos en salones de fiesta, jardines y así pero ahorita no puede haber ese tipo de eventos y no tenemos trabajo, los restaurantes y cafés que han abierto trabajan con la gente que ya tienen y no hay contrataciones en otros lados, la situación es desesperante porque no tenemos ningún apoyo de autoridades”, dijo.

Afirmó que ellos van al día con las propinas que reciben en sus eventos y al ser libres no tienen un sindicato que los represente por lo que al no haber trabajo no tienen ingresos.

En mi caso mi mamá no me ha dejado sola, pero necesitamos trabajar ya son muchos compañeros en esta situación y cada día se alarga más este proceso

El grupo de meseros se ubicó en la avenida Zaragoza a unos pasos del Palacio Municipal de Veracruz con la esperanza de ver al alcalde Fernando Yunes Márquez y pedirle algún tipo de apoyo para poder sobrevivir los días siguientes porque aseguran que no han recibido nada de las autoridades a pesar de las solicitudes que han hecho.