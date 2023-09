Sergio Gutiérrez Luna se inscribirá a encuesta de Morena en Veracruz

Veracruz, Ver.- El diputado federal Sergio Gutiérrez Luna anuncia que este lunes se inscribirá en Morena para contender por la coordinación estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación.

En conferencia de prensa efectuada este domingo en conocido Café de la conurbación Veracruz-Boca del Río, el aspirante señala que, aunque el registro será en línea se irá a Minatitlán para registrarse como candidato.

A su parecer, la contienda será entre dos únicamente y enfatizó que él es el único veracruzano, por lo que seguramente el resultado le favorezca.

“Vamos a inscribirnos para los comités, hace varios meses anuncié que me inscribiría y mañana abre el registro en línea. Estamos en la línea de que es una competencia de dos personas de las cuales el único veracruzano soy yo, he recorrido el estado, conozco al pueblo, reconozco necesidades y que hay que cambiar nuevos aires para Veracruz,” manifestó.

¿El diputado federal Sergio Gutiérrez Luna confía en la encuentas?

El legislador Sergio Gutiérrez Luna agrega que confía en la encuesta que habrá de llevar a cabo el partido, sobre todo porque será coordinada desde la dirigencia nacional que encabeza Mario Delgado.

Si gana garantizará una buena gestión para lograr la reclasificación de tarifas eléctricas en el estado de Veracruz. También se comprometió a mejorar la seguridad.

“Queremos que haya empleo, seguridad, que bajen las tarifas de luz. Una demanda que he sentido en el recorrido en el estado, es de las madres solteras, muchas de ellas perdieron a esposos o parejas a nivel estatal en la pandemia, propondremos para ello una pensión para padres y madres solteras”.

Sergio Gutiérrez Luna se dijo seguro de que la ciudadanía lo respaldará para que sea el coordinador de los comités en el estado.

Informó que a partir de la próxima semana iniciará un recorrido en todo el estado, al norte del estado para bajar hasta Las Choapas, Nanchital y Agua Dulce.

Gutiérrez Luna recordó que la encuesta se llevará a cabo a finales de octubre y los resultados se darán a conocer en los primeros días de noviembre.

Finalmente puntualizó que sus aspiraciones no se interponen con sus actividades legislativas, por lo que no solicitará licencia, ya que la convocatoria no lo establece.