Afirma Movimiento Ciudadano que no apoyará a Xóchitl Gálvez, ¿por qué lo dice?

Boca del Río, Ver.- La senadora panista y aspirante a la coordinación del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez Ruiz no será apoyada por Movimiento Ciudadano (MC), porque no son tiempos de candidaturas.

El Coordinador de la Comisión Operativa en Veracruz del partido Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil Rullán acusó que está incurriendo en una violación directa al sistema electoral, porque se promueve desde ese movimiento previo al arranque del proceso de pre campañas.

"No la podemos apoyar primero que nada porque no son tiempos de candidaturas, hay una violación directa al sistema electoral que están promoviendo, no es que queramos o no, es que no hay pre campañas, no ha arrancado el proceso, el proceso arranca hasta noviembre", señala.

Lo mismo ocurre con el partido de Morena, inventándose cargos para los aspirantes a la presidencia de la república, que ni sus mismos estatutos lo establece, señala.

“Entonces no podemos enfrentar la "ilegalidad" de Morena con más ilegalidad, nosotros la enfrentamos con justicia y dignidad”.

Además, que tampoco tienen previsto ir en coalición ni a nivel federal ni estatal para los comicios electorales de 2024 por mandato de la Convención Nacional Democrática de Movimiento Ciudadano

Dijo será a finales de septiembre próximo cuando Movimiento Ciudadano lance la convocatoria para elegir a su candidato o candidata a la presidencia de la república y en diciembre la de gubernatura del estado de Veracruz.

“Nosotros emitiremos la convocatoria para presidente de la república el día 29 de septiembre y para el caso de Veracruz, para que vean todos los que andan de adelantados y acelerados, y cometiendo proselitismo personal”, comentó.

El entrevistado mencionó que, en la actualidad, el Movimiento Ciudadano está construyendo un proyecto incluyente, respetando los tiempos electorales.

“Primero que nada es primero el proyecto, porque no vamos a violar la ley, como lo hacen las corcholatas y no vamos a violar la ley como lo hacen los del frente”.

Sergio Gil Rullán acusó que se estaría incurriendo en una violación directa al sistema electoral | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Insistió en el gasto excesivo en espectaculares, bardas y lonas, por parte de algunos personajes políticos, donde pone en duda la procedencia de los recursos utilizados.