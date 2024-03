“Es bastante injusto”, mujeres acusan discriminación por parte de empresas

Mujeres aseguran que hay empresas que las siguen discriminando, pues hay puestos que solo les dan a los varones.

En entrevista, durante la Feria del Empleo para Mujeres realizada en el parque Juárez, coincidieron en que el que haya mujeres cuidadoras las pone en desventaja para algunos trabajos.

Una de ellas narró que en uno de sus empleos la discriminaron por ser mujer y por la localidad de la que es originaria.

¿Qué opinan mujeres sobre las actuales ofertas de trabajo?

Alexa Michel de 23 años expuso que lleva dos semanas buscando empleo y que uno de los principales problemas al que se enfrentan las mujeres es que hay empresas que buscan tener más a varones.

“Hay empresas que solicitan más a varones, desconozco por qué, pero siento que puede ser por el trabajo pesado. Siento que hay casos en que siguen discriminando a las mujeres, por la fuerza me imagino que en algunas empresas solicitan a los hombres, o al manejar”.

Cristina García de 23 años dijo que es ingeniera agrónoma y lleva buscando empleo tres meses y ha sido difícil, pues sí hay lugares donde se siguen privilegiando los espacios para hombres.

Lamentó que las mujeres tengan que demostrar sus capacidades para que les crean que pueden hacerlo cuando esto no pasa con los hombres, “es bastante injusto”.

“Hay buenas opciones, pero para mi carrera y mi perfil encontré pocas, en realidad nulo, pero es una buena opción tener en Xalapa estas opciones para las mujeres en específico, tener una fuente de empleos. Creo que sí hay (discriminación) ahorita me dijeron en una que se especificaba más en hombres, que eran trabajo bodegueros, creo que existe un sesgo más a los masculino que lo femenino”.

Agregó que para las mujeres con hijos es más complicado, porque no cuentan con la posibilidad de tener áreas para sus hijos en los empleos u horarios accesibles.

Judith Nájera de 28 años añadió que lleva tres meses buscando empleo como contadora y ha sido muy difícil porque a veces, aunque tenga el perfil, le piden experiencia con la que hasta ahora no cuenta.

Además, dijo que en uno de sus trabajos le dijeron que por de dónde venía y por ser mujer debería desempeñar cierto trabajo, aunque a la fecha es el único donde se ha encontrado con ese tipo de actitudes.

“No dan oportunidad de crecer, yo soy titulada, soy contadora y por lo regular se me ha dificultado encontrar trabajo por la experiencia. Sinceramente una ocasión me tocó ser discriminada, creo que todavía existe, me tocó la discriminación por el lugar donde yo vengo y por el hecho de ser mujer. Soy de un pueblo cercano a Xalapa y decían ‘es que tú eres mujer, las mujeres del pueblo tal, son para estar en la cocina’ y no sé qué”.

Estefany Lozano expuso que como ingeniera en Gestión Empresarial se ha encontrado con algunos problemas, puesto que por la experiencia le dan prioridad a contratar a hombres

“Pero creo que las mujeres también tenemos la misma oportunidad laboral. Para mi puesto creo que sí me han dado apertura, pero hay puestos donde hay esa distinción”.

Autoridades reconocen desigualdad

Por su parte el Servicio Nacional de Empleo y la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad reconocen que en Veracruz se sigue luchando contra la brecha salarial entre hombres y mujeres, pues hay varones que por poder trabajar más tiempo pueden ganar más.

Además, admiten que en promedio solo el 30 por ciento de los puestos de decisión en las empresas son ocupados por mujeres, pues algunos empresarios siguen resistiéndose a contratarlas para esos cargos.