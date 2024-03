¿Músicos en conurbación causan contaminación auditiva? Esto se sabe

Veracruz, Ver.- En Veracruz-Boca del Río, los prestadores de servicios turísticos no han recibido quejas por la reproducción de música de banda, como ocurre en Mazatlán, donde el sector turístico ya busca regularla e incluso hasta prohibirla, por la excesiva contaminación auditiva que provoca al destino turístico.

En el caso de esta conurbación es otro género el que se escucha en playas, restaurantes, cafés y plazas comerciales como es el Son Jarocho, el fandango, la marimba o las famosas décimas entonadas por artistas urbanos.

De acuerdo al presidente de la Canaco servytur (Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo), Edi Alberto Martínez Tejeda, en esta región no se enfrenta problemas de contaminación auditiva de este tipo y aunque en ocasiones hay presencia de agrupaciones musicales tocando sobre la vía pública o al interior de restaurantes no resultan molestas para las personas ni para los prestadores de servicios, ya que la cantidad de los mismos son moderados y ocasionales.

Incluso turistas y locales toman a estos grupos musicales como parte de la identidad de los veracruzanos, pues en ocasiones llegan a participar con ellos en sus actuaciones, ya sea en el canto de las famosas décimas, los bailes folclóricos o simplemente disfrutando de piezas musicales con marimba o grupos de jarochos.

“Yo te diría que habrá a quien le gusta pero a quien no, sin embargo no tenemos queja de turistas o locales que no les guste. A mi si me pregunta en lo particular, creo que forman parte de la identidad del jarocho, sin embargo insisto no hay ninguna queja como tal”.

Lo cierto es que la presencia de las agrupaciones musicales dependerá de cada negocio o incluso de las propias autoridades, pues hay lugares que incluso suelen fomentarlos como un atractivo más para sus establecimientos, comentó el líder de los comerciantes.

“Ahora ya dependerá de cada negocio, restaurant permita que estén esas bandas o grupos musicales, porque también muchas veces lo permiten y al final es respetable, yo en la particular si veo que los turistas interactúan mucho con esas agrupaciones o con grupos de jarochos porque los consideran parte de esa identidad y que mucha gente se toma fotos es parte del atractivo de los turistas conocer un poco de nuestra cultura”, refirió.

A su vez la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Abigail Guzmán Hernández, dijo no tener reportes de inconformidad de presencia excesiva de agrupaciones musicales de banda ni de otro género musical.

Si bien es cierto que la música banda ya ha empezado a tener presencia en ciertos lugares de la zona conurbada al ser un género que se está poniendo de moda, la empresaria restaurantera, afirma que no se ha llegado a la situación de Mazatlán donde en últimos días se ha generado un movimiento por parte de empresarios turísticos pidiendo la regulación de grupos musicales o bandas en playas y zonas turísticas por el ruido excesivo que generan.

Señala que en el caso de la conurbación la música folclórica y la jarana es lo que suele tocarse y suele ser apreciada por locales y turistas, que incluso han llegado a agradecer este tipo de espectáculos, al considerarlos parte de la cultura jarocha.

“En el sector como tal no tenemos quejas, si se han presentado algunas situaciones con la aparición de grupos de banda porque creo que está de moda, entonces no había bandas en Veracruz, entonces es la música que está de moda y está propiciando que se formen estos grupos. Creo que esto es cuestión de respeto y que cada lugar debe poner límites o reglas claras”, remató.